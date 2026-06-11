Una nueva regla se estrenará durante la disputa del certamen internacional que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

A partir de la Copa del Mundo 2026, los porteros enfrentarán un cambio drástico en las normas de juego. Cuando un guardameta controle el balón con las manos, dispondrá de un límite máximo de ocho segundos para ponerlo nuevamente en circulación.

Publicidad

Esta importante modificación reglamentaria se estrenará oficialmente en el torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá, con el objetivo de evitar que los arqueros utilicen la retención del balón para perder tiempo deliberadamente.

Del tiro libre al saque de esquina: La nueva penalización

Históricamente, el reglamento establecía un límite de 6 segundos cuya infracción se castigaba con un tiro libre indirecto, una sanción que rara vez se aplicaba en la práctica. Sin embargo, desde el 1 de julio de 2025, la normativa evoluciona: el tiempo permitido se extiende a 8 segundos, pero si se sobrepasa, el equipo rival será premiado con un tiro de esquina.

Este ajuste representa un riesgo táctico mucho mayor para el equipo que defiende. Al sustituir el tiro libre indirecto por un córner, la IFAB introduce una consecuencia directa que aumenta significativamente las posibilidades de gol del adversario, castigando con mayor severidad la demora del juego.

Publicidad

Señalización y cuenta atrás del árbitro

Para asegurar la transparencia en la aplicación de la norma, los árbitros implementarán una señalización visual durante los últimos cinco segundos de la posesión del arquero. El procedimiento será el siguiente:

El conteo inicia en cuanto el portero tiene control total del balón con sus manos.

Al llegar a los últimos cinco segundos, el colegiado levantará la mano para indicar la cuenta regresiva.

Esta metodología busca eliminar cualquier ambigüedad y permitir que tanto jugadores como espectadores comprendan el tiempo restante de juego.

Las nuevas Reglas de Juego que se implementarán en la #CopaMundialFIFA 2026 ⚽️👇🏽 pic.twitter.com/vxO3EeVKRB — FIFA (Español) (@fifacom_es) June 10, 2026

Publicidad

Objetivo de la IFAB: Aumentar el tiempo efectivo de juego

Esta reforma responde a datos preocupantes sobre la dinámica del fútbol actual: diversos análisis demuestran que, de los 90 minutos reglamentarios, el tiempo de juego real apenas oscila entre los 48 y 52 minutos. El resto del cronómetro se pierde en simulaciones, protestas y reanudaciones lentas.

El Mundial 2026 servirá como escenario principal para esta nueva filosofía impulsada por la International Football Association Board (IFAB) y la FIFA. La meta es clara: fomentar el dinamismo, reducir las conductas antideportivas y priorizar el espectáculo deportivo.

Otras restricciones de tiempo en el reglamento

El control del tiempo no se limitará solo al área del arquero. La IFAB también endurecerá las reglas en otras situaciones de reanudación:

Publicidad

Saques de banda y de meta: Una vez colocado el balón, los jugadores tendrán solo cinco segundos para ejecutar el saque.

Penalización en saques de meta: Si se excede el tiempo en un saque de portería, el equipo rival también obtendrá un saque de esquina a su favor.

Estas medidas ya han sido testeadas con éxito en torneos como la Serie C de Italia, donde se confirmó que la amenaza de un córner es mucho más efectiva para agilizar el juego que las sanciones anteriores. Así, la modificación de la Ley 12.2 queda ratificada para transformar la experiencia futbolística a nivel global.