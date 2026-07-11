Si Noruega le gana a Inglaterra: cuándo, dónde y contra quién juega en la semifinal del Mundial 2026

Los Vikingos Rojos ya saben quién podría ser su rival en la próxima instancia en caso de superar los cuartos de final.

Noruega está haciendo historia en el Mundial 2026. Los Vikingos Rojos volvieron a la cita mundialista luego de 28 años (se perdieron seis ediciones) y superaron todo tipo de expectativas: clasificaron en el grupo con Francia, superaron a Costa de Marfil en 16avos de final y dieron la sorpresa ante Brasil en octavos.

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Ahora, Erling Haaland y compañía tienen otra prueba de fuego ante nada más y nada menos que Inglaterra, uno de los candidatos. Ahora bien, se espera un partido parejo y Noruega ya sabe a qué seleccionado puede enfrentar si vencen a los Tres Leones.

El próximo rival de Noruega en caso de avanzar

Si Noruega le gana a Inglaterra este sábado, su rival en las semifinales del Mundial 2026 saldrá del ganador del duelo entre Argentina y Suiza, partido que se disputa este mismo 11 de julio a las 19:00 hs (CDMX).

Noruega jugaría las semifinales de la Copa del Mundo 2026 el próximo 15 de julio. Además, el encuentro ya cuenta con horario y estadio confirmado: 13:00 hs (CDMX) en el Estadio Atlanta (Mercedes-Benz Stadium).

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Estadio Atlanta, sede del Mundial 2026 (Getty Images)

Noruega superó su instancia más lejana en Copas del Mundo

Antes del Mundial 2026, la Selección de Noruega tenía como techo los octavos de final alcanzados en la Copa del Mundo Francia 1998. Sin embargo, tras vencer a Brasil en esa instancia, los Vikingos Rojos elevaron el listón hasta los cuartos de final. ¿Podrán llegar a semifinales?

En síntesis

Noruega volvió a un mundial tras 28 años y alcanzó los cuartos de final.

volvió a un mundial tras y alcanzó los cuartos de final. El posible rival en semifinales saldrá del ganador del partido entre Argentina y Suiza .

. La semifinal se jugaría el 15 de julio en el Estadio Atlanta de EE. UU.