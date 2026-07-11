Noruega busca dar el batacazo contra Inglaterra al igual que lo hizo ante Brasil. Antonio Nusa no está en la alineación titular.

Noruega se enfrenta con Inglaterra este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Hard Rock, ubicado en Miami, y el juego comienza a partir de las 15:00hs (Ciudad de México).

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Inglaterra es la favorita a avanzar a la semifinal, pero Noruega viene de eliminar a Brasil y quiere dar otro batacazo. En la previa al partido, el entrenador Stale Solbakken tomó una decisión importante en relación a Antonio Nusa y la alineación titular.

Antonio Nusa, quien ha sido una de las figuras de Noruega en la Copa del Mundo, está como suplente en el partido contra Inglaterra. El extremo fue titular en los octavos de final frente a Brasil, pero luego el jugador salió en el mediotiempo e ingresó Andreas Schjelderup.

El futbolista del Benfica tuvo un buen segundo tiempo y es por eso que el entrenador Stale Solbakken le da la confianza a Andreas Schjelderup en la alineación titular y es el motivo por el cual Antonio Nusa comienza el juego frente a Inglaterra como suplente.

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La alineación de Noruega