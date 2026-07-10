¿Por qué no juega Nico Williams en España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026?

El extremo del Athletic Club supo ser titular en La Roja en la Eurocopa 2024, pero no lo será ante los Diablos Rojos esta tarde.

La Selección de España choca con Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026. La Roja llegó a la cita mundialista como uno de los candidatos y ya está entre los mejores ocho equipos.

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España es el vigente campeón de la Eurocopa y quiere revalidar esa supremacía en la Copa del Mundo. Sin embargo, la alineación ha sufrido algunas modificaciones respecto al equipo que obtuvo la Euro ante Inglaterra.

La principal ausencia en el once es la de Nico Williams, extremo que supo ser pieza clave del ataque español y que ahora ha perdido su lugar en la alineación titular. Salvo una sorpresa, el futbolista del Athletic Club será suplente nuevamente en este Mundial.

Nico Williams sufrió una lesión muscular tras una dura infracción ante Uruguay (Getty Images)

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¿Por qué no juega Nico Williams en España vs. Bélgica?

Nico Williams empezó siendo suplente en el Mundial 2026 y esto se profundizó cuando sufrió una lesión muscular luego de una dura entrada de Nicolás De la Cruz en la victoria de España ante Uruguay.

Precisamente el extremo ya se recuperó de cara al choque con Bélgica, pero seguirá siendo suplente no solo porque quedó por detrás de otros jugadores en la consideración de Luis de la Fuente, sino también porque se perdió varios entrenamientos a raíz de la lesión.

En síntesis

España vs. Bélgica: Se enfrentan en cuartos de final del Mundial 2026.

Se enfrentan en cuartos de final del Mundial 2026. Nico Williams no es titular por perderse entrenamientos tras una lesión.

por perderse entrenamientos tras una lesión. La lesión muscular ocurrió tras una entrada de Nicolás De la Cruz ante Uruguay.