El centrocampista de 22 años continuará su carrera en la Primera División del futbol mexicano.

El mercado de fichajes de la Liga MX se sigue moviendo de cara al inicio del Torneo Apertura 2026. En esta oportunidad, Pumas UNAM cerró la incorporación de un refuerzo para la mitad de la cancha: Víctor Arteaga.

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El centrocampista de 22 años quedó libre de Toluca (club al que se había unido en 2022) y firmó con los Felinos para continuar su carrera en otro de los equipos más importantes de la primera división de México.

Así lo confirmó en exclusiva el periodista argentino César Luis Merlo. “El acuerdo entre la directiva de Pumas y el jugador está completamente cerrado”, aseguró el citado comunicador especializado en mercados de pases.

🚨[EXCLUSIVO] Víctor Arteaga es nuevo refuerzo de Pumas. Llega libre desde Toluca. ⬇️https://t.co/yQMSl5rcDM pic.twitter.com/SHXht2nMPq — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 10, 2026

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Víctor Arteaga firma con Pumas UNAM un contrato por un año, con opción a extender por una temporada más sujeto a objetivos deportivos. Si bien llegó libre, su valor de mercado -según Transfermarkt- es de 500 mil euros.

Pumas va por la revancha

El conjunto Universitario atraviesa una renovación luego de la derrota en la final del Torneo Clausura 2026 ante Cruz Azul. El principal cambio fue el de Efraín Juárez, quien fue reemplazdo por Esteban Solari, en el banquillo. No obstante, Pumas sigue trabajando en incorporaciones de futbolistas para llegar al Apertura con un plantel competitivo.

En síntesis

Víctor Arteaga llega a Pumas: el centrocampista de 22 años quedó libre de Toluca.

el centrocampista de 22 años quedó libre de Toluca. Contrato por un año: incluye opción de extensión; su valor es 500 mil euros.

incluye opción de extensión; su valor es 500 mil euros. Esteban Solari asume como DT: reemplaza a Efraín Juárez para el Apertura 2026.