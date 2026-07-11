Inglaterra se enfrenta con Noruega este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro del equipo de Thomas Tuchel comienza a las 15:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Hard Rock ubicado en Miami.
Inglaterra viene de ganarle por 3-2 a México en lo que fue un partidazo. Los Three Lions son los favoritos a avanzar, pero enfrente tendrán a una Noruega que no tiene nada que perder y que eliminó a Brasil en los octavos de final con un doblete de Erling Haaland.
El posible próximo rival de Inglaterra
Si Inglaterra elimina a Noruega este sábado, entonces el equipo de Thomas Tuchel se enfrentará en la semifinal con el ganador del cruce entre Argentina y Suiza.
Argentina y Suiza se ven las caras este sábado a las 19:00hs (Ciudad de México), por lo que Inglaterra debería esperar unas horas para conocer a su rival. De todos modos, el partido de la semifinal ya tiene fecha, hora y sede confirmado.
Si Inglaterra avanza a la semifinal tras eliminar a Noruega jugará el próximo miércoles 15 de julio a las 13:00hs (Ciudad de México) contra Argentina o Suiza en el Estadio Atlanta.
En síntesis
- El partido entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final se juega este sábado 11 de julio.
- El ganador se enfrentará al vencedor de Argentina contra Suiza en la semifinal.
- La semifinal se disputará el miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta.