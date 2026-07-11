Inglaterra se enfrenta con Noruega este sábado en busca de la semifinal del Mundial 2026. El posible rival de los Three Lions.

Inglaterra se enfrenta con Noruega este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro del equipo de Thomas Tuchel comienza a las 15:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Hard Rock ubicado en Miami.

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Inglaterra viene de ganarle por 3-2 a México en lo que fue un partidazo. Los Three Lions son los favoritos a avanzar, pero enfrente tendrán a una Noruega que no tiene nada que perder y que eliminó a Brasil en los octavos de final con un doblete de Erling Haaland.

El posible próximo rival de Inglaterra

Si Inglaterra elimina a Noruega este sábado, entonces el equipo de Thomas Tuchel se enfrentará en la semifinal con el ganador del cruce entre Argentina y Suiza.

Argentina y Suiza se ven las caras este sábado a las 19:00hs (Ciudad de México), por lo que Inglaterra debería esperar unas horas para conocer a su rival. De todos modos, el partido de la semifinal ya tiene fecha, hora y sede confirmado.

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Si Inglaterra avanza a la semifinal tras eliminar a Noruega jugará el próximo miércoles 15 de julio a las 13:00hs (Ciudad de México) contra Argentina o Suiza en el Estadio Atlanta.

En síntesis