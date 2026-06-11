El líder del seleccionado local tiene un camino recorrido indivisible de lo que significa México en los Mundiales.

Este mes, toda la nación se enfilará detrás de Javier Aguirre, un emblema y un entrenador totalmente representativo de la historia de la Selección de México. La escuadra nacional debutará este jueves en el torneo para el que se viene preparando en un extenso proceso: el Mundial 2026. Con el ‘Vasco’ a la cabeza, van en busca de hacer historia.

Publicidad

Aunque el mexicano conoce toda su historia, para el aficionado extranjero puede quedar lejana. Por ello, vale recordar todo el camino que el seleccionado y el DT han transitado juntos. Será el tercer Mundial que dirigirá el Vasco a la Selección Mexicana, tras estar al frente en 2002 y 2010. Siempre se dice que ‘la tercera es la vencida’ y ese es el sueño del entrenador para esta Copa del Mundo.

Javier Aguirre está transitando su tercer ciclo como técnico de México: 2001-2002 (66.66% de eficacia), 2009-2010 (66.67% de eficacia) y del 2024 a la fecha (68.14% de eficacia). Sus números son buenos, pero quedó en debe en instancias decisivas. En sus primeras dos Copas del Mundo fue eliminado en octavos de final con el ‘Tri’, a manos de Estados Unidos y Argentina respectivamente. Hoy iniciará la participación en el Mundial 2026.

México y Javier Aguirre debutan ante Sudáfrica [Foto: Getty]

Publicidad

En su presente etapa como seleccionador de México, Javier Aguirre suma 17 triunfos, 8 empates y 4 derrotas en 29 encuentros dirigidos, con un saldo muy favorable. Además, desde su asunción hace dos años en el banquillo tricolor, ha conquistado 2 títulos: la CONCACAF Nations League y la Copa Oro. El próximo desafío será el más grande en su corriente gestión.

Dejando de lado sus pasos por la Selección Mexicana, el ‘Vasco’ ha conducido numerosos clubes en su carrera. Fue técnico de Atlante, Pachuca y Monterrey en la Liga MX, además de experiencias en Osasuna, Atlético Madrid, Zaragoza, Espanyol, Al-Wahda, Leganés y Mallorca. En el futbol de selecciones, también dirigió a países como Egipto y Japón. Javier Aguirre, un entrenador con espalda.