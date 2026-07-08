Gil Mora: del Mundial a su graduación de la preparatoria

A unos días de ser eliminado del Mundial 2026, el futbolista de Tijuana se graduó en la preparatoria.

Gilberto Mora salió llorando el pasado domingo después de que la Selección Mexicana terminara su participación en el Mundial 2026. Después de ser la revelación de este torneo, el futbolista de 17 años tuvo que volver a su vida cotidiana sin la posibilidad de llegar a los cuartos de final.

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Sin embargo, en el Estadio Azteca, ante Inglaterra, y claramente en un Mundial, fue ovacionado por miles de mexicanos e incluso enfocado por seguidores de otros países por la calidad mostrada durante esta competencia, por lo que nada de esto se esperaba.

Fue así que tuvo que regresar de manera inmediata a Tijuana para tomar unos días de descanso y antes de que se uniera a la pretemporada del conjunto de Xolos. Pero hubo algo atípico, porque al ser menor tuvo su graduación en la preparatoria justo después del Mundial.

Gil Mora ovacionado en su graduación

Precisamente fue el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank quien compartió un Live con la ceremonia en su cuenta de Facebook, donde justamente al nombrar al futbolista todos se emocionaron y lo ovacionaron, más allá de lo que hizo como alumno, se le reconoció por este crecimiento que tuvo a nivel mundial.

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Morita se graduó de la prepa.



Después de su destacado papel en el Mundial con la Selección Mexicana, el joven de 17 años concluyó sus estudios de nivel medio superior en Tijuana, Baja California. Cuestión de tiempo para que Gilberto se vaya a Europa a triunfar en el mejor futbol… pic.twitter.com/KKCOHxv8oQ — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 8, 2026

Esto generó muchos comentarios, ya que se tomaba a broma que llevara una vida de estudios y de futbol, pero al final terminó por ser real, ya que es un joven muy disciplinado y se pudo ver tras horas de haber llegado a México, estaba haciéndose presente en lo académico.

En síntesis

Gilberto Mora: el futbolista de 17 años quedó eliminado del Mundial 2026.

el futbolista de 17 años quedó eliminado del Mundial 2026. Inglaterra: eliminó a la Selección Mexicana en el Estadio Azteca el domingo pasado.

eliminó a la Selección Mexicana en el Estadio Azteca el domingo pasado. Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank: transmitió en Facebook la graduación de preparatoria del jugador.