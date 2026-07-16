¿Juega Gilberto Mora? Las alineaciones de Xolos vs. Tigres por la Jornada 1 del Apertura 2026

Este jueves 16 de julio comienza oficialmente el Apertura 2026. Uno de los dos partidos que se disputan tiene como protagonistas a Xolos y a Tigres, que se ven las caras a partir de las 21:10hs (Ciudad de México) en el Estadio Caliente de Tijuana.
Por el lado de Xolos, una de las principales noticias es que Gilberto Mora no formará parte del partido debido a que la joya de México recién se reincorporó este miércoles tras su descanso. El equipo de Sebastián Abreu buscará iniciar la Liga MX con una victoria.
Con respecto a la visita, Ángel Correa está en disputa con la directiva para ser vendido a River Plate y por eso no juega hoy. Tigres confirmó la llegada del defensa Alan Franco y, después de 10 años, André-Pierre Gignac ya no forma parte del plantel felino.
La probable alineación de Xolos
- Antonio Rodríguez
- Ramiro Árciga
- Jackson Porozo
- Unai Bilbao
- Rafael Fernández
- Jesús Vega
- Ignacio Rivero
- Iván Tona
- Yael Padilla
- Diego Abreu
- Josef Martínez
La probable alineación de Tigres
- Nahuel Guzmán
- Jesús Garza
- Joaquim
- Jesús Angulo
- Marco Farfán
- Fernando Gorriarán
- Romulo Zwarg
- Diego Lainez
- Juan Brunetta
- Ozziel Herrera
- Rodrigo Aguirre