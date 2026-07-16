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¿Juega Gilberto Mora? Las alineaciones de Xolos vs. Tigres por la Jornada 1 del Apertura 2026

Xolos y Tigres debutan este jueves en el Apertura 2026. Los titulares de ambos equipos para el partido en Tijuana.

Gilberto Mora no juega ante Tigres
© Getty ImagesGilberto Mora no juega ante Tigres

Este jueves 16 de julio comienza oficialmente el Apertura 2026. Uno de los dos partidos que se disputan tiene como protagonistas a Xolos y a Tigres, que se ven las caras a partir de las 21:10hs (Ciudad de México) en el Estadio Caliente de Tijuana.

Por el lado de Xolos, una de las principales noticias es que Gilberto Mora no formará parte del partido debido a que la joya de México recién se reincorporó este miércoles tras su descanso. El equipo de Sebastián Abreu buscará iniciar la Liga MX con una victoria.

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Con respecto a la visita, Ángel Correa está en disputa con la directiva para ser vendido a River Plate y por eso no juega hoy. Tigres confirmó la llegada del defensa Alan Franco y, después de 10 años, André-Pierre Gignac ya no forma parte del plantel felino.

La probable alineación de Xolos

  • Antonio Rodríguez
  • Ramiro Árciga
  • Jackson Porozo
  • Unai Bilbao
  • Rafael Fernández
  • Jesús Vega
  • Ignacio Rivero
  • Iván Tona
  • Yael Padilla
  • Diego Abreu
  • Josef Martínez

La probable alineación de Tigres

  • Nahuel Guzmán
  • Jesús Garza
  • Joaquim
  • Jesús Angulo
  • Marco Farfán
  • Fernando Gorriarán
  • Romulo Zwarg
  • Diego Lainez
  • Juan Brunetta
  • Ozziel Herrera
  • Rodrigo Aguirre
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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