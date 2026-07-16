¿Juega Gilberto Mora? Las alineaciones de Xolos vs. Tigres por la Jornada 1 del Apertura 2026

Xolos y Tigres debutan este jueves en el Apertura 2026. Los titulares de ambos equipos para el partido en Tijuana.

Este jueves 16 de julio comienza oficialmente el Apertura 2026. Uno de los dos partidos que se disputan tiene como protagonistas a Xolos y a Tigres, que se ven las caras a partir de las 21:10hs (Ciudad de México) en el Estadio Caliente de Tijuana.

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Por el lado de Xolos, una de las principales noticias es que Gilberto Mora no formará parte del partido debido a que la joya de México recién se reincorporó este miércoles tras su descanso. El equipo de Sebastián Abreu buscará iniciar la Liga MX con una victoria.

Con respecto a la visita, Ángel Correa está en disputa con la directiva para ser vendido a River Plate y por eso no juega hoy. Tigres confirmó la llegada del defensa Alan Franco y, después de 10 años, André-Pierre Gignac ya no forma parte del plantel felino.

La probable alineación de Xolos

Antonio Rodríguez

Ramiro Árciga

Jackson Porozo

Unai Bilbao

Rafael Fernández

Jesús Vega

Ignacio Rivero

Iván Tona

Yael Padilla

Diego Abreu

Josef Martínez

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La probable alineación de Tigres