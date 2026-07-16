¿Por qué no juega Gilberto Mora en Xolos vs. Tigres por la Jornada 1 del Apertura 2026?

Gilberto Mora no está presente en el inicio de la Liga MX. El motivo de la ausencia de la joya mexicana.

Xolos y Tigres se enfrentan este jueves 16 de julio en el primer día del Apertura 2026 después de un largo receso. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Caliente y comienza a las 21:10hs (Ciudad de México).

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El equipo de Sebastián Abreu buscará comenzar la Liga MX de buena manera frente a Tigres. No obstante, Xolos no cuenta para este partido con Gilberto Mora, su mejor jugador.

Gilberto Mora no juega con Xolos ante Tigres debido a que recién se reincorporó con Tijuana este miércoles tras las vacaciones y su descanso una vez que finalizó su participación en el Mundial 2026.

Fue el propio Sebastián Abreu quien confirmó públicamente que Gilberto Mora no está disponible para enfrentar a Tigres, así que los aficionados de Xolos deberán esperar para poder ver nuevamente a su joya.

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Gilberto Mora podría reaparecer con Tijuana el próximo viernes 24 de julio, día en el que Xolos recibe a Club León por la segunda jornada del Apertura 2026. La joya de México ya tendrá una semana completa de entrenamientos y podría estar listo para sumar minutos.

En síntesis