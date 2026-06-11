Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este jueves 11 de junio y cómo ver en México

No solo México contra Sudáfrica: la Copa del Mundo 2026 inicia este jueves 11 de junio con doble cartelera. Guadalajara también será sede de uno de los primeros partidos de la cita mundialista.

La agenda futbolera de este jueves 11 de junio arranca con una fecha histórica: el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Después de mucha espera, vuelve la máxima fiesta del fútbol con la inauguración en el Estadio Azteca, donde el Tri será el protagonista abriendo la competencia en casa.

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Además del partido de México en la capital, el día cierra con un gran choque entre las escuelas asiática y europea para completar el estreno del primer grupo, con actividad mundialista de primer nivel desde la tarde hasta la noche.

PARTIDOS DEL JUEVES 11 DE JUNIO: HORARIO Y TV DE MÉXICO Y LATAM

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos (Grupo A)

México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural)

Estadio Azteca, Ciudad de México

Argentina: 16:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow

16:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+

15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7

13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7 Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO

14:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+

14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+ Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+

14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+ España: 21:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+

21:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+ Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

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Corea del Sur vs. República Checa

Estadio Akron, Guadalajara, México

Argentina: 23:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow

23:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 20:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno

20:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 04:00 (viernes 12 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play

04:00 (viernes 12 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: 22:00 (ET) / 19:00 (PT) | FS1, Telemundo, Universo, Peacock

¿Dónde ver todos los 104 partidos del Mundial 2026 completo?

Argentina: DSports, Paramount+, Flow (104 partidos). Telefe (32 partidos incluyendo todos los de Argentina), TyC Sports (~52 partidos), TV Pública (partidos de Argentina, semifinales y final).

DSports, Paramount+, Flow (104 partidos). Telefe (32 partidos incluyendo todos los de Argentina), TyC Sports (~52 partidos), TV Pública (partidos de Argentina, semifinales y final). Chile: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Chilevisión (52 partidos en abierto).

DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Chilevisión (52 partidos en abierto). México: ViX (104 partidos en streaming). Las Estrellas, Canal 5, TUDN, Azteca 1 y Azteca 7 emiten una selección de partidos en abierto.

ViX (104 partidos en streaming). Las Estrellas, Canal 5, TUDN, Azteca 1 y Azteca 7 emiten una selección de partidos en abierto. Colombia: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Caracol TV y RCN (35 partidos c/u, incluyendo todos los de Colombia). Win Sports (varios partidos).

DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Caracol TV y RCN (35 partidos c/u, incluyendo todos los de Colombia). Win Sports (varios partidos). Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Teleamazonas (40 partidos incluyendo todos los de Ecuador).

DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Teleamazonas (40 partidos incluyendo todos los de Ecuador). Perú: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). América TV (selección de partidos de la fase de grupos).

DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). América TV (selección de partidos de la fase de grupos). España: DAZN (104 partidos – servicio de pago). RTVE La 1, Teledeporte y RTVE Play (20-25 partidos en abierto: todos los de España, inaugural, semifinales, 3º/4º puesto y final). Movistar+ también transmite con DAZN.

DAZN (104 partidos – servicio de pago). RTVE La 1, Teledeporte y RTVE Play (20-25 partidos en abierto: todos los de España, inaugural, semifinales, 3º/4º puesto y final). Movistar+ también transmite con DAZN. Estados Unidos: Peacock (104 partidos en streaming). FOX y FS1 (en inglés). Telemundo y Universo (en español). Los 104 partidos están disponibles entre estas opciones.