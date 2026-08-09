El nuevo DT de México para los Juegos Olímpicos

No sería Álex Diego el entrenador que llevaría a la Selección Mexicana a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Hace apenas unas semanas se dio a conocer que Javier Aguirre ya no sería el dirigente de la Selección Mexicana, por lo que Rafael Márquez tomaría el cargo. Sin embargo, para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ya no será el exfutbolista del Barcelona, ya que tras conseguir el pase en el Premundial a esta justa deportiva, se determinó al nuevo DT.

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Rafa Márquez no va a los Olímpicos

De acuerdo con la información de Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, no tienen contemplado que sea Rafa quien tome las riendas para este proceso, sino que tienen la intención de que sea precisamente el director técnico de la Sub 23 quien se mantenga en este puesto rumbo a los Juegos Olímpicos.

¿Quién será el DT para Los Ángeles 2028?

Eduardo Arce sería el estratega que va a Los Ángeles 2028: “En el proyecto ya es algo que se había mencionado, queremos que siga al frente de ese grupo, es el mismo grupo, la misma categoría de los muchachos que estuvieron en la Copa del Mundo Sub 20 en Chile”, mencionó Sisniega respecto a la posibilidad de que continúe.

Gil Mora contemplado para los Juegos Olímpicos

También el presidente de la FMF menciona que a partir de la siguiente Fecha FIFA estaría trabajando con este mismo equipo. Incluso detalló que Gilberto Mora está contemplado para que pueda asistir, aunque en este caso en especial ya dependerá de su futuro y el equipo en el que esté después de los 18 años, donde supuestamente dejaría México.

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Cabe mencionar que Arce consiguió la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe liderando a la Sub 23 y se quedó muy cerca de llevarse el oro. Es por esta razón que le estarían dando la oportunidad de mantenerse al frente, tomando en cuenta que ya hay varios jugadores que conoce desde el Mundial Sub 20.

En síntesis