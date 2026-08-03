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Al-Nassr vs. Almería: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones del amistoso internacional

El equipo de Cristiano Ronaldo se enfrenta con el Almería en un amistoso, aunque no contará con la presencia del luso.

Al-Nassr y Almería se enfrentan en un amistoso
© Imagen propiaAl-Nassr y Almería se enfrentan en un amistoso

Al-Nassr juega este martes 4 de agosto su cuarto amistoso de la pretemporada. En este caso, el rival del conjunto de Arabia Saudita es el Almería, equipo que actualmente se encuentra en la Segunda División de España.

Al-Nassr viene de perder por 4-2 con Estrela Amadora el sábado pasado en un amistoso. Antes le ganó por 2-0 al Mérida y cayó 2-1 con el Benfica B en su primer encuentro de pretemporada. Cabe destacar que Cristiano Ronaldo no se enfrentará con el Almería porque el luso continúa de vacaciones.

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Hora del partido

El amistoso de Al-Nassr contra el Almería de este martes 4 de agosto comienza a las 06:00hs (Ciudad de México), lo que serían las 13:00 hora local de Portugal ya que el partido se lleva a cabo en Lisboa.

Por dónde ver el partido

Lamentablemente para los aficionados, el partido del equipo de Cristiano Ronaldo contra Almería de este martes 4 de agosto no tiene transmisión oficial en México hasta el momento al igual que en Sudamérica, España o Estados Unidos.

La probable alineación de Al-Nassr

Ver también

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  • Bento
  • Salem
  • Nadar
  • Simakan
  • Saad
  • Alhasaan
  • Sami
  • Ángelo
  • Haqawi
  • Sufyani
  • Marran

En síntesis

  • Al-Nassr enfrenta a Almería este martes 4 de agosto en un amistoso internacional.
  • El futbolista Cristiano Ronaldo no jugará el encuentro por encontrarse aún de vacaciones.
  • El partido de Al-Nassr no contará con transmisión oficial en México ni España.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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