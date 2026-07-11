La Albiceleste tendrá una modificación en su uniforme en el duelo ante los Rossocrociati por el certamen internacional.

Por los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026, Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas City. Ambos conjuntos van por la clasificación ante un complejo rival.

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Pese a la alegría, los nervios y la expectativa del encuentro, en la previa se vivirán momentos emotivos porque se hará un minuto de silencio por el fallecimiento del jugador Jayden Adams de Sudáfrica, algo que también sucedió en Noruega vs. Inglaterra.

Sin embargo, para Argentina también es una jornada agridulce porque también se conoció la pérdida del ex jugador Antonio Ubaldo Rattín, quien también falleció en esta jornada de sábado 11 de julio a sus 89 años. La noticia se conoció en territorio argentino en horas de la mañana.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, histórico emblema de Boca Juniors y de la Selección Argentina. Acompañamos con un fuerte abrazo a su familia, seres queridos en este difícil momento. pic.twitter.com/8lWijPJPGn — AFA (@afa) July 11, 2026

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Tras esta noticia, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) inició gestiones con la FIFA para que les permitiera lucir un brazalete negro en señal de luto durante el partido reconociendo a un jugador que fue parte de la Selección Argentina y hasta jugó dos Copas del Mundo.

La AFA publicó un mensaje al respecto en sus redes sociales: “La Asociación del Fútbol Argentino expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, histórico emblema de Boca Juniors y de la Selección Argentina. Acompañamos con un fuerte abrazo a su familia, seres queridos en este difícil momento“.

Los números de Antonio Ubaldo Rattín en su carrera profesional

El jugador se desempeño como centrocampista entre 1956 y 1970 en Boca Juniors, disputando 382 partidos, marcando 28 goles y ganando 6 títulos. En la Albiceleste, con la que jugó 33 partidos y marcó un gol, disputó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, siendo protagonista del episodio en Cuartos de Final ante Inglaterra, donde fue expulsado pero ante la confusión de lo sucedido y la limitación del idioma se inventaron las tarjetas amarillas y rojas para implementarse a partir del siguiente Mundial.

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En síntesis