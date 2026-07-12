El máximo mandamás de FIFA habló sobre la chance de expandir el número de equipo del certamen internacional para la edición del 2030.

La edición 2026 de la Copa del Mundo llega a su fin y apenas queda una semana de competencia con 4 partidos tras la disputa de 100 de los 104 de la competencia: las dos Semifinales que serán Francia vs. España e Inglaterra vs. Argentina, el partido del 3er Puesto y la gran Final.

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Sin embargo, en FIFA ya están craneando lo que será la próxima edición, la del 2030, que será más que especial porque se dará en el marco del centenario de la competencia tras su primera edición en Uruguay 1930. Y que será en 6 sedes confirmadas: España, Portugal, Marruecos, más los partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Más allá de esto, otro tema sobre la mesa en las oficinas del ente madre del futbol mundial es sobre una posible expansión de equipo para esa edición emblemática que tendrá el certamen internacional. En las últimas, horas, Gianni Infantino, presidente del organismo fue consultado al respecto.

Alejandro Domínguez, presidente de CONMEBOL, pidió que se pueda jugar el Mundial 2030 con 64 equipos. [Foto: Getty Images]

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En díalogo con Blue Sport, el directivo no anduvo con rodeos y confesó: “El Mundial de 64 equipos es un asunto que será analizado tras esta Copa del Mundo y será debatido dentro de los organismos de la FIFA“. Cabe recordar que esta idea fue propuesta por la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) y que Alejandro Domínguez, presidente de CONMEBOL lo elevó a FIFA para que se haga por esta única edición.

Y agregó: “Cuando se organiza un Mundial, se organiza para el mundo entero, para todos los continentes. Muchas naciones sueñan con competir en una Copa y la calidad del fútbol sigue evolucionando. Si se les niega a los países más pequeños la opción de clasificarse, también se le estará quitando la opción de desarrollarse“.

UEFA y CONCACAF rechazan el Mundial 2030 con más participantes

Más allá de la algarabía por este tema, en UEFA ven esta decisión como algo negativo. Aleksander Ceferin, presidente del entre europeo contempló la idea de como una mala propuesta y que podría repercutir en el torneo en sí y en la fase de clasificación en Europa. La opinión también ha sido respaldada por el presidente de CONCACAF, Victor Montagliani, pues su homólogo norteamericano tampoco considera como una buena idea el realizar el Mundial con más conjuntos.

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En síntesis