El partido que se juega en el Estadio Vancouver no se puede ver por televisión abierta, aunque sí existe una opción paga para observarlo.

Canada y Qatar se enfrentan este jueves 18 de junio por el Mundial 2026. El partido por la segunda jornada del Grupo B se lleva a cabo en el Estadio Vancouver y el juego comienza a partir de las 16:00hs (CDMX). El local es el favorito para llevarse el triunfo.

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Canadá viene de empatar 1-1 con Bosnia en su debut en la Copa del Mundo. Este fue el primer punto que logró el país en la historia del torneo y ahora buscará ganarle a Qatar; el conjunto asiático logró igualarle a Suiza 1-1 en los minutos finales.

Con respecto al segundo juego de este jueves, el choque entre canadienses y qataríes no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Canadá ante Qatar únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

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Dónde ver Canadá vs. Qatar por país

México : ViX Premium

: ViX Premium Argentina: Flow, DirecTV, Paramount+

Flow, DirecTV, Paramount+ Sudamérica : DirecTV y Paramount+.

: DirecTV y Paramount+. Brasil : Disney+ Premium Brasil y CazéTV.

: Disney+ Premium Brasil y CazéTV. España : DAZN, TVE La 1 y Movistar+

: DAZN, TVE La 1 y Movistar+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En síntesis