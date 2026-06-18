Canada y Qatar se enfrentan este jueves 18 de junio por el Mundial 2026. El partido por la segunda jornada del Grupo B se lleva a cabo en el Estadio Vancouver y el juego comienza a partir de las 16:00hs (CDMX). El local es el favorito para llevarse el triunfo.
Canadá viene de empatar 1-1 con Bosnia en su debut en la Copa del Mundo. Este fue el primer punto que logró el país en la historia del torneo y ahora buscará ganarle a Qatar; el conjunto asiático logró igualarle a Suiza 1-1 en los minutos finales.
Con respecto al segundo juego de este jueves, el choque entre canadienses y qataríes no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.
Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Canadá ante Qatar únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.
Dónde ver Canadá vs. Qatar por país
- México: ViX Premium
- Argentina: Flow, DirecTV, Paramount+
- Sudamérica: DirecTV y Paramount+.
- Brasil: Disney+ Premium Brasil y CazéTV.
- España: DAZN, TVE La 1 y Movistar+
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
En síntesis
- El partido entre Canadá y Qatar no se transmitirá por televisión abierta.
- La transmisión exclusiva de este encuentro en territorio mexicano será a través de la plataforma de streaming ViX Premium con su Pase Mundial.
- Las cadenas Televisa y TV Azteca solo emitirán una selección limitada de partidos del torneo en señal gratuita.