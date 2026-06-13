FIFA aclara supuesto fuera de lugar en el Qatar vs Suiza

Ante la polémica que se generó antes del penal de Suiza ante Qatar la FIFA ya habló al respecto.

En el duelo de este sábado entre Qatar y Suiza, el conjunto catarí logró obtener el empate agónico en el último minuto del partido. Sin embargo, hubo una polémica recién inició el partido y es que en redes sociales comenzó a discutirse si el penal que se marcó a favor de los suizos no debió darse por un fuera de juego previo.

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FIFA confirma marcación aprobada en el Qatar vs Suiza

Y es que en el juego, apenas en el minuto 14 se dio el penal para Suiza, lo que marcó el primer tanto del duelo para Breel Embolo desde los 11 pasos. Sin embargo, en la jugada parecía que el futbolista de suiza estaba adelantado antes de que se cometiera la falta en el área, pero no pudieron mandar de inmediato las líneas.

“Durante el partido Qatar contra Suiza en el área de la Bahía de San Francisco, una breve interrupción técnica impidió que se generara el gráfico de animación del fuera de juego antes del penal otorgado a Suiza en el minuto 14. El problema se resolvió rápidamente”, fue la primera explicación que dio la FIFA en un comunicado.

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De esta manera, menciona que cuando se realizó ese proceso de manera tecnológica como regularmente se hace se dieron cuenta de que en ninguno de los casos el atacante estaba en offside, por lo que sí se tomó en cuenta la pena máxima en la siguiente jugada. Así que ilustran con las imágenes de las líneas trazadas.

“El flujo de trabajo del VAR no se vio afectado por este problema y siguió el procedimiento normal al verificar la decisión en el campo. Las líneas utilizadas por el VAR para comprobar la posición de los jugadores relevantes no mostraron al jugador atacante en posición de fuera de juego en ninguna de las dos situaciones inmediatamente anteriores a la decisión del penal”. FIFA MEDIA

En síntesis

Qatar y Suiza empataron en su partido mundialista disputado este sábado.

empataron en su partido mundialista disputado este sábado. Breel Embolo anotó de penal el primer gol del encuentro en el minuto 14.

anotó de penal el primer gol del encuentro en el minuto 14. La FIFA aclaró mediante un comunicado que no existió fuera de juego previo.