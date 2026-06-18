Por qué no juega Alphonso Davies en Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026

Canadá recibe a Qatar en el Estadio Vancouver y busca su primer triunfo en la historia de la Copa del Mundo.

Canadá disputa este jueves 18 de junio su segundo partido del Mundial 2026. El local recibe a Qatar en el Estadio Vancouver por la Jornada 2 del Grupo B, en un encuentro que comienza a partir de las 16:00hs (CDMX).

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El equipo dirigido por Jesse Marsch igualó 1-1 con Bosnia en el debut en la Copa del Mundo y ahora buscará conseguir su primer triunfo en la historia del torneo. Alphonso Davies no jugó en el juego frente a los europeos pero sí está presente contra Qatar.

La situación de Alphonso Davies

Alphonso Davies no es que no juega frente a Qatar sino que el lateral aguardará en el banco de suplentes. El futbolista del Bayern Múnich sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo en mayo y por ese motivo no sumó minutos contra Bosnia.

Unos días después, el entrenador Jesse Marsch explicó que Alphonso Davies ya se entrenó con normalidad y que está disponible para jugar, pero evidentemente el futbolista del Bayern Múnich aún no se encuentra en condiciones como para ser titular con Canadá.

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La lesión muscular en el muslo izquierdo la sufrió el pasado 6 de mayo en la vuelta de la semifinal de la Champions League, cuando el Bayern Múnich se enfrentó con el París Saint-Germain en Alemania.

Alphonso Davies ha sufrido muchas lesiones en el último tiempo y es por eso que la estrella del equipo solo pudo estar presente en 2 de los últimos 22 partidos de Canadá. Lo positivo es que el mejor jugador del equipo podrá sumar minutos.

En síntesis

Alphonso Davies iniciará como suplente con Canadá tras recuperarse de una lesión.

iniciará como suplente con Canadá tras recuperarse de una lesión. El partido de Canadá vs. Qatar se disputa este jueves 18 de junio.

se disputa este jueves 18 de junio. El lateral del Bayern Múnich se lesionó el pasado 6 de mayo en Champions.