Video: portero de Qatar llora tras recibir el MVP en su debut en el Mundial

Una de las noticias que cimbró el futbol e incluso las apuestas, fue el empate que tuvo Qatar sobre Suiza en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026. Ese gol en el último minuto permitió que la escuadra catarí pudiera poner su nombre en la historia de su país. Ante ello, el anotador no fue la estrella, sino el arquero Mahmoud Abunada.

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El guardameta de Qatar se convirtió en el héroe del equipo, después de que en siete ocasiones que el balón fue a la portería, fue capaz de atajar en seis ocasiones, por lo que consiguió que su equipo no fuera goleado por los rivales. Pero si nos situamos en el partido en general, eso sirvió para que pudieran mantener ese empate histórico.

Fue por esta razón que se le entregó al portero del Al-Rayyan, el premio al MVP (mejor jugador del partido). Más allá de que se lo merecía, lo que nadie dejó pasar fue que el guardameta se tiró hasta las lágrimas porque no era consciente de que en este Mundial tendría la oportunidad de ser tan importante para su país en el debut.

La reacción del portero de Qatar al ser MVP en el Mundial

En el metraje que se comparte en redes sociales se puede ver al portero de Qatar en un mar de lágrimas con sus compañeros, agachando la cabeza y destrozado, pero de la felicidad de haber conseguido esto en su primer partido con esta escuadra. Por lo que los aficionados demostraron empatía y mucha alegría por el jugador.

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Ufff, el llanto desconsolado de Mahmoud Abunada luego de ser elegido MVP en el primer partido mundialista de su carrera.



La emoción que tenía este tipo. 🥹🇶🇦 pic.twitter.com/RcJMnluCvb — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 15, 2026

En síntesis