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Mundial 2026

No se vio en televisión, pero así fue la emotiva reacción de Mahmoud Abunada, portero de Qatar tras ganar el MVP en su debut en el Mundial

El portero de Qatar, Mahmoud Abunada, hizo grandes atajadas en su debut en el Mundial y reaccionó de manera emotiva.

Video: portero de Qatar llora tras recibir el MVP en su debut en el Mundial
© Alex Grimm/Getty ImagesVideo: portero de Qatar llora tras recibir el MVP en su debut en el Mundial

Una de las noticias que cimbró el futbol e incluso las apuestas, fue el empate que tuvo Qatar sobre Suiza en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026. Ese gol en el último minuto permitió que la escuadra catarí pudiera poner su nombre en la historia de su país. Ante ello, el anotador no fue la estrella, sino el arquero Mahmoud Abunada.

El guardameta de Qatar se convirtió en el héroe del equipo, después de que en siete ocasiones que el balón fue a la portería, fue capaz de atajar en seis ocasiones, por lo que consiguió que su equipo no fuera goleado por los rivales. Pero si nos situamos en el partido en general, eso sirvió para que pudieran mantener ese empate histórico.

Fue por esta razón que se le entregó al portero del Al-Rayyan, el premio al MVP (mejor jugador del partido). Más allá de que se lo merecía, lo que nadie dejó pasar fue que el guardameta se tiró hasta las lágrimas porque no era consciente de que en este Mundial tendría la oportunidad de ser tan importante para su país en el debut.

La reacción del portero de Qatar al ser MVP en el Mundial

En el metraje que se comparte en redes sociales se puede ver al portero de Qatar en un mar de lágrimas con sus compañeros, agachando la cabeza y destrozado, pero de la felicidad de haber conseguido esto en su primer partido con esta escuadra. Por lo que los aficionados demostraron empatía y mucha alegría por el jugador.

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En síntesis

  • El arquero Mahmoud Abunada fue elegido MVP tras el histórico empate de Qatar ante Suiza.
  • Abunada atajó seis remates al arco para evitar la derrota de la escuadra catarí.
  • El guardameta de Al-Rayyan rompió en llanto con sus compañeros al finalizar el partido.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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