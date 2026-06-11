¿Por qué Corea del Sur vs. República Checa no va por TV abierta en México?

Corea del Sur y República Checa se enfrentarán este jueves 11 de junio por la primera fecha del Grupo A del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Guadalajara desde las 20:00 hs de la CDMX y marcará el segundo partido de la zona luego de la victoria de México sobre Sudáfrica en el duelo inaugural.
El Tri se hizo fuerte de local en el Estadio Azteca tras imponerse por 2-0 con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Ahora, se medirán en el próximo partido ante Corea del Sur en búsqueda de sellar su clasificación a la próxima fase del torneo internacional.
Una de las principales dudas de los aficionados mexicanos pasa por la transmisión del encuentro. A diferencia del partido inaugural de la Selección Mexicana, que fue emitido por televisión abierta, el choque entre surcoreanos y checos no estará disponible en señal abierta en México debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.
Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Corea del Sur vs. República Checa únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.
Dónde ver Corea del Sur vs. República Checa por país
- México: ViX Premium.
- Centroamérica: Tigo Sports.
- Argentina: DSports, TyC Sports y Flow.
- Sudamérica: DSports.
- España: DAZN.
- Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV.
En sintesis
- Corea del Sur y República Checa se enfrentarán este jueves 11 de junio en el Mundial.
- El partido comenzará a las 20:00 horas en el Estadio Guadalajara de México.
- La transmisión del encuentro en territorio mexicano será exclusiva a través de ViX Premium.