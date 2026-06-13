A la Furia Roja se la vio con un equipamiento especial en su entrenamiento de cara al debut en el certamen internacional.

Arrancó la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y todos los equipos de a poco se van estrenando en el certamen internacional. Con el correr de la semana, los 48 equipos tendrán su primer partido en la competencia organizada por FIFA.

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Mientras algunos ya jugaron, otros equipos todavía se siguen preparando para el debut. Uno de ellos es España, que es uno de los grandes candidatos para quedarse con el torneo. En las últimas horas, imágenes reveladas sorprendió a propios y extraños por una cuestión puntual.

Y es que los jugadores entrenaron con unos curiosos chalecos. Pero con un detalle importante. Los mismos contaban con pequeños compartimientos refrigerantes. Y esto se hizo para combatir las altas temperaturas en el predio las instalaciones deportivas de alto rendimiento de la Baylor School.

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La Furia Roja tiene su base de entrenamiento en la ciudad estadounidense de Chattanooga, estado de Tennessee. Por ejemplo, en esta jornada de sábado, la ciudad registró temperaturas de hasta 35°, obligando al cuerpo técnico una preparación especial de cara al primer compromiso del torneo.

¿Cuándo y contra quién debuta España en el Mundial 2026?

En el marco de la Jornada 1 del Grupo H, el equipo al mando de Luis de la Fuente, enfrentará a Cabo Verde el próximo lunes 15 de junio desde las 10:00 horas (Ciudad de México) en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos.

En síntesis

España entrenó con chalecos de hielo previo al Mundial 2026.

entrenó con chalecos de hielo previo al Mundial 2026. Baylor School en Chattanooga aloja las prácticas de la selección.

aloja las prácticas de la selección. 35 grados de temperatura obligaron a utilizar compartimientos refrigerantes especiales.