La familia primero: las 8 parejas de hermanos que jugarán el Mundial 2026

Repasa este informe inédito en el que Bolavip repasa la presencia de los lazos familiares en la máxima cita del futbol.

La Copa del Mundo posee una mística única que, en muchas ocasiones, se transforma en un asunto estrictamente familiar. La historia de los Mundiales atesora capítulos memorables de lazos de sangre sobre el terreno de juego, con apellidos ilustres como Ronald y Erwin Koeman, André Kana y François Omam-Biyik, Frank y Ronald de Boer, Michael y Brian Laudrup, o la electrizante rivalidad que regalaron Jerome y Kevin-Prince Boateng.

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Para la edición de 2026, esta tradición sumará un nuevo y fascinante eslabón: un total de ocho parejas de hermanos inscribieron sus nombres en la gran cita norteamericana, con la particularidad de que la mitad de ellos defenderá camisetas de selecciones distintas.

Los 16 hermanos presentes en la Copa del Mundo

El caso de mayor impacto mediático en la actualidad lo protagonizan los hermanos Williams, pilares indiscutibles del Athletic Club de Bilbao. Nico optó por España, su país de nacimiento, mientras que Iñaki eligió representar a Ghana, la tierra de sus raíces paternas. Sin embargo, el combinado de las Estrellas Negras no es el único con esta realidad multicultural.

Una situación idéntica ocurre con la conexión entre Ghana y Países Bajos: Kevin Luckassen Brobey, delantero del Arges Pitesti rumano, viste los colores africanos por el origen familiar, mientras que su hermano Brian Brobbey, punta del Sunderland, forma parte de la Oranje.

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Los hermanos Souttar ofrecen otro ejemplo de caminos bifurcados tras nacer en Aberdeen. John, zaguero del Rangers, representará a Escocia, mientras que Harry, futbolista del Leicester City, hace lo propio con la selección de Australia, país natal de su madre. La lista de naciones divididas se cierra con la dinastía Doué. Désiré, atacante del Paris Saint-Germain, jugará con Francia, su tierra natal, mientras que Guéla, mediocentro del Estrasburgo, defenderá el escudo de Costa de Marfil, la patria de su padre.

Desiré Doué sabe que su hermano Guelá estará presente en la Copa del Mundo. (GETTY IMAGES)

Por otra parte, existen cuatro parejas de hermanos que sí mantendrán la lealtad hacia el mismo escudo nacional. En la selección de Curazao aparecen Leandro y Juninho Bacuna: el primero se desempeña en el Iğdır de Turquía, mientras que el segundo compite para el Volendam neerlandés. Cabo Verde también tiene su propia sociedad familiar con Laros y Deroy Duarte, quienes militan en el Puskás Akadémia de Hungría y en el Ludogorets Razgrad de Bulgaria, respectivamente.

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En el continente europeo, Países Bajos cuenta en sus filas con la complicidad de los gemelos Quinten y Jurriën Timber, jugadores del Olympique de Marsella y del Arsenal. Por último, la delegación de Francia presume a dos viejos conocidos del balompié internacional: Lucas y Theo Hernández. El primero forma parte de las filas del Paris Saint-Germain, en tanto que el segundo destaca con la camiseta del Al-Hilal de Arabia Saudita.

Theo Hernández compartirá la plantilla de Francia con su hermano Lucas. (GETTY IMAGES)

En síntesis

Un total de ocho parejas de hermanos disputarán la Copa del Mundo 2026.

disputarán la Copa del Mundo 2026. Nico e Iñaki Williams jugarán el Mundial con las selecciones de España y Ghana.

jugarán el Mundial con las selecciones de España y Ghana. Los hermanos Lucas y Théo Hernández representarán juntos a la selección de Francia.