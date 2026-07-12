FMF con multa millonaria por mal uso de Fan ID

Desde abril del 2023 la Liga MX puso en marcha de manera obligatoria el uso del FAN ID, una herramienta que permitiría tener un control de los aficionados que ingresaban a los estadios en caso de que ocurrieran algunos disturbios dentro de los inmuebles y en algunos partidos, por lo que este registro permitía reconocerlos más adelante.

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Sin embargo, este domingo se dio a conocer de manera oficial por un comunicado que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno multó a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) con 42,849,095 pesos por violar la ley de protección de datos personales mediante el uso de esta implementación de servicio de FAN ID.

De acuerdo con lo mencionado en el comunicado, la FMF habría caído en un par de infracciones: La primera fue omitir en su aviso de privacidad que las fotografías de los aficionados recolectadas para el FAN ID eran datos biométricos y personales sensibles.

Mientras que la segunda fue que no obtuvieron el consentimiento expreso y por escrito de los usuarios, limitándose a usar una casilla de verificación en una página web sin requerir firmas ni mecanismos válidos de autenticación, lo que les valió esta cuantiosa y millonaria multa.

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“Para tratar datos sensibles, la ley exige el consentimiento expreso y por escrito del titular, el cual debe ser inequívoco, es decir, que existan elementos que demuestren de manera indudable su otorgamiento. La FMF se limitó a utilizar el marcado de una casilla en un sitio web, sin recabar firma autógrafa ni firma electrónica o cualquier otro mecanismo de autenticación que acreditara, de manera indudable, que era el titular quien otorgaba su consentimiento.” Comunicado del Buen Gobierno

De acuerdo con lo mencionado el monto de la multa “se determinó considerando la gravedad de las infracciones, la naturaleza sensible de los datos biométricos tratados y la capacidad económica de la FMF, de acuerdo a su declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal de 2024“.

También detallaron que ante la posibilidad que tiene la FMF de hacer su defensa, seguirán actuando con apego a la protección del interés público y de los derecho de las personas.

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En síntesis