Uruguay quedó afuera del Mundial 2026 hace algunas semanas luego de quedar afuera en la Fase de Grupos. Tras empatar con Arabia Saudita y Cabo Verde, la Celeste decretó su salida del torneo tras perder 1-0 ante España en la última jornada.

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Este fracaso deportivo también decretó la salida de Marcelo Bielsa como director técnico del equipo, por lo que la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) ya se puso manos a la obra para encontrar el sucesor y pasar de la manera más rápida posible esta página negra del equipo en las Copa del Mundo.

En las últimas horas, en diálogo con Tele Doce, Ignacio Alonso, el presidente de la AUF, habló de las decisiones que tomará el entre de cara al futuro inmediato y confirmó a Diego Forlán como DT del conjunto rioplatense. “A Forlán lo elige el comité ejecutivo. Hace bastante tiempo que nosotros venimos hablando con él. No es de ahora“.

🗣 “El Comité Ejecutivo se decidió por Diego Forlán para la Sub-20. Ya en 2022 nos reunimos con él para integrarlo al proyecto. Él está entusiasmado”



Ignacio Alonso en el @Polideportivouy pic.twitter.com/xLNVeOHanN — BUYSAN (@Buysan) July 12, 2026

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Y continuó: “En el 2022 nos juntamos allá en la chacra del Maldonado con Jorge Casales. Estuvimos con él un rato largo hablando de fútbol, de qué iba a hacer y qué es lo que pretendía hacia adelante. Tenemos muchas charlas de fútbol con él, porque él está desarrollando un proyecto muy interesante“.

Lo cierto es que el ex jugador, Campeón de la Copa América 2011 con la Celeste, la última que ganó el país, será estratega interino de la Mayor y de la Selección Sub-20 hasta marzo de 2027, cuando sean las elecciones de la AUF. Con el combinado juvenil disputará el Campeonato Sudamericano a inicios del próximo año.

¿Qué experiencia tiene Diego Forlán como entrenador?

Esta será la primera experiencia de Cachavacha como DT de una Selección pero sin embargo ya tuvo un pasado como DT en el fútbol uruguayo. En el 2020 dirigió durante 11 partidos a Peñarol, donde cosechó 4 victorias, 3 empates y 4 derrotas. En 2021 dirigió a Atenas de San Carlos de la Segunda División de Uruguay en el que logró 4 triunfos, 5 igualdades y 3 caídas.

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En síntesis