¿Por qué Francia vs. Irak no va por TV abierta en México?

Los Bleus y los Leones de Mesopotamia se enfrentan por la segunda jornada de la Fase de Grupos del certamen internacional en Norteamérica.

Bajo el marco de la Jornada 2 del Grupo I de la Copa del Mundo 2026, Francia e Irak se enfrentan este lunes 22 de junio desde las 15:00 horas (Ciudad de México) en el Lincoln Financial Field de la ciudad de Philadelphia. Mientras los europeos van por su segundo triunfo, los asiáticos van por la gran sorpresa.

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En el otro duelo de la zona, Noruega y Senegal también jugarán en esta jornada de lunes pero en un turno más tarde, por lo que ni europeos ni asiáticos sabrán el resultado y no podrán especular con el resultado, más bien todo lo contrario.

Con respecto al este juego de la jornada de lunes, el choque entre franceses e iraquíes no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Francia contra Irak únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

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Dónde ver Francia vs. Irak y por país

México : ViX Premium

: ViX Premium Centroamérica : Tigo Sports y FOX

: Tigo Sports y FOX Argentina : TyC Sports, DSports, Flow y Paramount+

: TyC Sports, DSports, Flow y Paramount+ Sudamérica : DSports y Paramount+

: DSports y Paramount+ España : DAZN y Movistar+

: DAZN y Movistar+ Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV.

En síntesis