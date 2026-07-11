La Albiceleste y los Rossocrociati juegan por los Cuartos de Final del certamen internacional pero hubo un hecho en la previa que sorprendió

Por los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026, Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas City. Más allá de esta cuestión, antes de que inicie el juego se realizó un minuto de silencio debido a una noticia que conmocionó al mundo del futbol.

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Jayden Adams, jugador que participó de la Copa del Mundo con Sudáfrica, falleció este sábado. El cuerpo del ex futbolista fue encontrado sin vida y aún se desconocen los detalles de su muerte.

Jayden Adams fue titular contra la Selección Mexicana en el debut y estuvo en el campo hasta los 61 minutos. Luego, jugó 45′ ante República Checa y otros 10′ con Corea del Sur. Finalmente, no ingresó en la eliminación de Sudáfrica a manos de Canadá en los 16avos de final.

Today, South African football mourn the loss of a talented player whose passion, dedication, and love for the beautiful game inspired many. Our heartfelt condolences go out to his family, loved ones, teammates, and everyone affected by this devastating loss.



May his soul rest in… pic.twitter.com/pwE6TpfkcK — Bafana Bafana (@BafanaBafana) July 11, 2026

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La declaración del representante

“En este momento, la situación sigue siendo muy difícil y dolorosa. La familia no desea que nadie se ponga en contacto con ella ahora. puedo confirmarles que nos ha dejado. Nadie se lo esperaba”, expresó Brendine Johnson, uno de los representantes de Jayden Adams.

Debido a la situación trágica, la FIFA tomó la decisión de realizar un minuto de silencio en los dos partidos de este sábado en homenaje a lo ocurrido con el ex futbolista de Sudáfrica, tanto en Noruega vs. Inglaterra, como en Argentina vs. Suiza.

En síntesis

Minuto de silencio en Argentina vs. Suiza por la muerte de Jayden Adams .

en Argentina vs. Suiza por la muerte de . Jayden Adams , jugador de Sudáfrica en el Mundial 2026, fue hallado sin vida.

, jugador de en el Mundial 2026, fue hallado sin vida. FIFA ordenó este homenaje para los juegos de Argentina y Noruega.