¿Por qué Irán juega en Los Ángeles vs. Nueva Zelanda si está en guerra con Estados Unidos?

Irán debuta en el Mundial 2026 frente a Nueva Zelanda en el Los Ángeles Stadium, una situación que genera sorpresa debido a las tensiones políticas y militares que mantiene con Estados Unidos.

Falta menos de una hora para el comienzo del último partido del día por la fase de grupos del Mundial 2026. Desde las 19:00 hs de la CDMX, Irán y Nueva Zelanda se enfrentan en un encuentro clave para sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final del certamen.

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Semanas atrás, la participación de Irán en la Copa del Mundo estuvo rodeada de incertidumbre debido al conflicto bélico y las fuertes tensiones diplomáticas que mantiene con Estados Unidos. La situación generó todo tipo de especulaciones sobre una posible exclusión o incluso sobre un cambio de sede para los compromisos de la selección asiática.

Lo más llamativo es que Irán no solo fue autorizado a participar del torneo, sino que además disputa sus partidos en territorio estadounidense. La posibilidad generó preocupación y habrá que ver que sucede durante sus encuentros.

La FIFA mantuvo el calendario y las sedes previstas

A pesar del contexto internacional, la FIFA decidió mantener el calendario original del Mundial 2026. De esta manera, la selección iraní disputa sus encuentros en Estados Unidos tal como estaba previsto desde el sorteo y la planificación del torneo, sin modificaciones en las sedes asignadas.

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Representantes de la federación iraní realizaron consultas para trasladar sus compromisos a México, uno de los tres países anfitriones del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá. El objetivo era evitar posibles inconvenientes en medio de su guerra con USA.

Sin embargo, el pedido no recibió luz verde y la FIFA optó por respetar la organización original del certamen. Por ese motivo, Irán afronta su debut ante Nueva Zelanda en Los Ángeles.

En sintesis

Irán y Nueva Zelanda juegan hoy por el Mundial 2026 en suelo estadounidense.

juegan hoy por el Mundial 2026 en suelo estadounidense. La FIFA rechazó la petición de la federación iraní para trasladar sus partidos a México.

rechazó la petición de la federación iraní para trasladar sus partidos a México. La selección de Irán debuta hoy en Los Ángeles a las 19:00 horas de México.