¿Por qué no juega Sardar Azmoun en Irán vs. Nueva Zelanda por el Mundial 2026?

El delantero que supo ser una de las grandes figuras del equipo iraní, no jugará hoy por un motivo en particular.

Irán y Nueva Zelanda se enfrentan este lunes desde las 19:00 hs de la CDMX en el Los Ángeles Stadium de Estados Unidos por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026. Se trata del debut de ambos seleccionados en el torneo y uno de los encuentros más atractivos de la jornada, con los asiáticos llegando como favoritos en la previa.

Publicidad

Sin embargo, la principal noticia en la selección iraní no pasa por lo futbolístico. En las horas previas al encuentro se confirmó una ausencia que sorprendió a propios y extraños: Sardar Azmoun, una de las máximas figuras del futbol iraní en los últimos años, no forma parte de la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo.

El delantero, actualmente en Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos, es el tercer máximo goleador histórico de la selección iraní y cuenta con una extensa trayectoria en el futbol europeo, donde vistió las camisetas de Bayer Leverkusen y Roma.

Según trascendió, Azmoun fue proscripto por el Ministerio de Deportes de Irán luego de protagonizar una polémica que generó un fuerte rechazo en medios oficialistas del país. El atacante publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto al primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, acompañada por un mensaje elogioso.

Publicidad

Su mensaje que cayó mal en Irán

“Fue un placer y un honor conocer a una de las mentes más brillantes del mundo, el jeque Mohammed bin Rashid”, escribió el futbolista. La publicación fue muy cuestionada por sectores cercanos al gobierno iraní, que lo catalogaron como un “traidor”, situación que finalmente habría derivado en su exclusión de la convocatoria mundialista.

En sintesis