¿Por qué la abreviación de Arabia Saudita es KSA en el Mundial 2026?

Conoce el porqué de la letra "K" en la abreviación de Arabia Saudita en el marcador oficial de la Copa del Mundo.

Arabia Saudita se estrena en el Mundial 2026 este lunes 15 de junio ante Uruguay. Si bien es un equipo que ha participado en la última edición de 2022, una de las cosas que llamó rápidamente la antención fueron las siglas que eligió la FIFA para abreviar el nombre de este país: KSA.

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La razón por la que la nación de Medio Oriente se abrevia como ‘KSA‘ en la Copa del Mundo 2026 de la FIFA tiene que ver con que, en inglés, este país se llama de manera oficial Kingdom of Saudi Arabia, Reino de Arabia Saudita al traducirlo al español. De ahí la “K” en las siglas del combinado africano en las gráficas oficiales de la competición.

Algo parecido sucede con otras selecciones de este Mundial como Costa de Marfil, país africano que está registrado en las Naciones Unidas como Côte d’Ivoire y sus siglas en la Copa del Mundo son CIV, o Cabo Verde, que es inglés es Cape Verde y lleva como sigla CPV.

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El fixture de Arabia Saudita en el Grupo H del Mundial 2026

Arabia Saudita vs. Uruguay | 15 de junio

| 15 de junio España vs. Arabia Saudita | 21 de junio

| 21 de junio Cabo Verde vs. Arabia Saudita | 26 de junio

En síntesis