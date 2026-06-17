Adalberto Carrasquilla no juega el Ghana vs Panamá

Hoy es el debut de Panamá en el Mundial 2026, pero Adalberto Carrasquilla no está en el cuadro titular.

Este miércoles se juegan los últimos partidos de la primera ronda de la fase de grupos del Mundial 2026, donde aparecen Ghana y Panamá. Luego de haber salido subcampeón con Pumas, uno de los que más ilusionaba ver en esta Copa del Mundo, era Adalberto Carrasquilla, pero Thomas Christiansen decidió no tenerlo como titular el día de hoy.

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¿Por qué Coco Carrasquilla no debuta con Panamá en el Mundial?

Cabe mencionar que en su último partido con los auriazules salió lesionado por una molestia física, pero no reportaron su situación. A los pocos días fue anunciado como parte de los 26 convocados por Panamá para representar en esta justa mundialista y se unió a la escuadra para disputar ese último partido amistoso.

La escuadra panameña se midió ante Bosnia y Herzegovina en ese último duelo amistoso, pero lamentablemente no ingresó porque aún estaba en recuperación de su lesión muscular. Ahora está en la banca para el debut de su selección, pero podría tener minutos, ya que no se ha informado de manera oficial cómo es que ha evolucionado.

Esta sería la razón principal por la cual se pierde el partido de esta noche como titular, pero sí está la posibilidad de que tenga oportunidad de salir al campo aunque sea unos minutos. Por la mañana, el futbolista universitario dejó un mensaje de aliento por estar en esta Copa del Mundo, donde muestra que estaría contemplado.

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“En este día tan especial para Panamá, solo quiero agradecerle a Dios. Hizo posible lo que muchas veces vi imposible y me puso a prueba hasta el final. Hoy quiero disfrutar este momento y ver a mis compañeros y a todo un país hacer lo mismo, porque detrás de este día hubo muchas lágrimas, tristeza y sacrificio. Esto es de todos. ¡Vamos, Panamá!” Coco Carrasquilla

En síntesis