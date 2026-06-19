La grilla de este viernes descolocó a los fanáticos y aquí te contamos dónde puedes seguir el partido.

En un duelo de ‘vida o muerte’, Turquía y Paraguay se medirán frente a frente este viernes por la noche, en el último turno de partidos de la agenda futbolera del día. Europeos y sudamericanos chocarán sus fuerzas en Santa Clara, en uno de los encuentros clave de la semana en el Mundial 2026, dentro de la jornada 2 del Grupo D.

Publicidad

El enfrentamiento entre los ‘Ay-Yıldızlılar’ y la ‘Albirroja’ contará con una gran audiencia, y no solamente por ser el plato fuerte que acompañará la cena en los hogares. Si hay un perdedor quedará eliminado en fase de grupos de la Copa del Mundo, a raíz del criterio del ‘desempate olímpico’, que te condena en los mano a mano.

Ahora bien, cuando revisas la grilla televisiva de los partidos de este viernes, se puede observar que el partido Turquía vs. Paraguay no será transmitido por TV abierta en México. Ninguno de los canales gratuitos habituales disponibles pasará el compromiso en el territorio nacional, mal que le pase a quienes querían ver el encuentro.

Turquía viene de un golpe y se juega mucho esta noche [Foto: Getty]

Publicidad

Esta situación tiene su trasfondo en que para el duelo entre Turquía y Paraguay por el Grupo D, ViX Premium posee los derechos exclusivos de transmisión del partido. La plataforma paga de streaming ha logrado un acuerdo para televisar todos los juegos del Mundial 2026, pero en la mayor parte además es el único que los pasará.

De este modo, aquellos aficionados que deseen sintonizar el cotejo de esta jornada 2, deberán estar suscriptos al “Pase Mundial” de ViX Premium, una extensión de la plataforma. Se trata de un servicio especial que tiene un precio adicional al de la suscripción mensual al portal de streaming, con contenidos especiales además de las transmisiones.

El partido entre Turquía y Paraguay tendrá lugar HOY viernes 19 de junio, en el Levi’s Stadium de San Francisco (San Francisco Bay Area), por la jornada 2 del Grupo D del Mundial 2026. El compromiso está programado oficialmente para dar comienzo a partir de las 21.00 horas del Centro de México -20.00 hora local y 00.00 hora Paraguay).