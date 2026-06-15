Jordan Carrillo se despide de Pumas y ya tiene fecha para llegar a Chivas

Hace unos días los aficionados de Pumas recibieron la mala noticia por parte del insider César Luis Merlo, que Jordan Carrillo ya no sería jugador universitario y estaría apalabrado con Chivas, aunque todavía no llegaban a un acuerdo. Pero en la inauguración del Mundial 2026, Alejando Irarragorri confirmó la exclusiva de su salida.

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Y es que el jugador sólo estaba a préstamo con los auriazules y tendría que volver con Santos. Con lo que no contaban es que al final terminarían haciendo trato con Guadalajara y ahora el futbolista se convertiría en la segunda baja confirmada dentro de la escuadra que resultó subcampeona, aún cuando era de los más queridos y elogiados por su trabajo.

La despedida de Jordan Carrillo para Pumas

Ante ello, este lunes, el futbolista se despidió de Pumas con una emotiva carta en su cuenta de Instagram junto a una foto representativa con el club: “Hoy me toca despedirme de una etapa muy especial en mi carrera. Quiero agradecer de corazón por abrirme las puertas cuando más lo necesitaba y por devolverme la confianza, la ilusión y la alegría de jugar al futbol. En esta institución volví a disfrutar cada entrenamiento, cada partido y cada minuto en la cancha”.

“Me voy con el corazón lleno de gratitud y profundamente orgulloso de haber defendido este escudo. Di todo de mí cada vez que tuve la oportunidad de representarlo y eso es algo que me acompañará por siempre. Gracias por todo, Pumas. Les deseo mucho éxito en todo lo que venga y estaré siempre agradecido por haber sido parte de esta historia”. Jordan Carrillo

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¿Cuándo llegará Jordan Carrillo a Chivas?

Tras esta despedida, el periodista Ricardo Durán confirmó que este miércoles Jordan Carrillo estaría llegando a Chivas para encarar con el equipo la pretemporada. De esta manera termina una etapa muy corta del futbolista con los auriazules y que continuará vistiendo la camiseta del Rebaño en busca de nuevas oportunidades.

En síntesis