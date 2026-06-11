Desde Santos confirman e futuro de Jordan Carrillo en pleno Mundial

En los últimos días se habló de cuál sería el futuro de Jordan Carrillo en Pumas, ya que terminaba su préstamo y tendría que regresar a Santos porque no había opción a compra con ellos. Sin embargo, surgieron rumores de que el futbolista podría solicitar su continuidad, pero ante la salida de Efraín Juárez, parece que todo se desvaneció.

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A un par de días de que se anunciara la salida del DT, el insider César Luis Merlo dio a conocer que ya estaba todo listo para que Carrillo llegara a Chivas, puesto que se había realizado un acuerdo entre los Laguneros y el plantel rojiblanco, por lo que en el Apertura 2026 el futbolista universitario se vestiría de los colores del Rebaño.

¿Jordan Carrillo sí se va a Chivas?

Pero las dudas aún quedaban y justo hoy que empezó el Mundial, uno de los invitados a la inauguración fue Alejandro Irarragorri, a quien aprovecharon para cuestionar sobre cuál sería el futuro de Jordan, por lo que inmediatamente dejó las polémicas atrás y confirmó, que en efecto, su nuevo equipo será el Guadalajara.

“Hemos llegado a un acuerdo con Chivas y le deseamos lo mejor. Es un jugador que surge de nuestras fuerzas básicas, que tiene un gran camino en Santos, muy buenos dos años en Sporting (de Gijón) que aunque no tuvo el éxito que hubiéramos deseado lo que sí tuvo fue una experiencia distinta en Europa que hoy lo potencia como un jugador muy relevante para México y le deseamos lo mejor en su camino en Chivas.” Alejandro Irarragorri

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Con esto, sólo hará falta que el equipo auriazul haga oficial su salida, pese a que estaba a préstamo, pero con el fin de que la afición sepa que el jugador más prometedor en este torneo terminará su etapa en el conjunto universitario. Así en los próximos días, después de dar oficialmente esta información de buena fuente se podría anunciar.

En síntesis