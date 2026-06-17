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MUNDIAL 2026

¿Juega Adalberto Carrasquilla? Las alineaciones confirmadas de Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026

Ghana y Panamá juegan en Toronto por la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, en busca de comenzar el torneo con el pie derecho.

Ghana juega ante Panamá en el Mundial 2026.
© Getty ImagesGhana juega ante Panamá en el Mundial 2026.

Este martes, desde las 17:00 hs de la Ciudad de México, Ghana y Panamá se enfrentarán por la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 en Toronto. El encuentro se disputará luego del atractivo choque entre Inglaterra y Croacia.

En la previa, el conjunto africano aparece como favorito para quedarse con los tres puntos. Sin embargo, el Mundial ya ha dejado varias sorpresas en sus primeros partidos y ningún equipo puede darse el lujo de confiarse ante sus rivales.

Por el lado de Panamá, el objetivo será sumar ante un rival complicado para llegar con mejores sensaciones a los duelos posteriores frente a las potencias europeas del grupo.

Alineación de Ghana para enfrentar a Panamá

  • Lawrence Ati Zigi
  • Jonas Adjetey
  • Gideon Mensah
  • Jerome Opoku
  • Marvin Senaya
  • Caleb Yirenkyi
  • Antoine Semenyo
  • Elisha Owusu
  • Jordan Ayew (Capitán)
  • Kamaldeen Sulemana
  • Ernest Nuamah

Alineación de Panamá para jugar con Ghana

  • Orlando Mosquera
  • César Blackman
  • José Córdoba
  • Jiovany Ramos
  • Carlos Harvey
  • Andrés Andrade
  • Amir Murillo
  • Cristian Martínez
  • José Luis Rodríguez (Capitán)
  • Édgar Yoel Bárcenas
  • Cecilio Waterman
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En sintesis

  • Ghana y Panamá se enfrentan este martes por la fase de grupos del Mundial 2026.
  • El partido comenzará oficialmente a las 17:00 horas de la Ciudad de México.
  • El delantero Iñaki Williams encabeza la posible alineación titular del conjunto de Ghana.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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