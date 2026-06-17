Este martes, desde las 17:00 hs de la Ciudad de México, Ghana y Panamá se enfrentarán por la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 en Toronto. El encuentro se disputará luego del atractivo choque entre Inglaterra y Croacia.
En la previa, el conjunto africano aparece como favorito para quedarse con los tres puntos. Sin embargo, el Mundial ya ha dejado varias sorpresas en sus primeros partidos y ningún equipo puede darse el lujo de confiarse ante sus rivales.
Por el lado de Panamá, el objetivo será sumar ante un rival complicado para llegar con mejores sensaciones a los duelos posteriores frente a las potencias europeas del grupo.
Alineación de Ghana para enfrentar a Panamá
- Lawrence Ati Zigi
- Jonas Adjetey
- Gideon Mensah
- Jerome Opoku
- Marvin Senaya
- Caleb Yirenkyi
- Antoine Semenyo
- Elisha Owusu
- Jordan Ayew (Capitán)
- Kamaldeen Sulemana
- Ernest Nuamah
Alineación de Panamá para jugar con Ghana
- Orlando Mosquera
- César Blackman
- José Córdoba
- Jiovany Ramos
- Carlos Harvey
- Andrés Andrade
- Amir Murillo
- Cristian Martínez
- José Luis Rodríguez (Capitán)
- Édgar Yoel Bárcenas
- Cecilio Waterman
En sintesis
- Ghana y Panamá se enfrentan este martes por la fase de grupos del Mundial 2026.
- El partido comenzará oficialmente a las 17:00 horas de la Ciudad de México.
- El delantero Iñaki Williams encabeza la posible alineación titular del conjunto de Ghana.