Ghana y Panamá juegan en Toronto por la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, en busca de comenzar el torneo con el pie derecho.

Este martes, desde las 17:00 hs de la Ciudad de México, Ghana y Panamá se enfrentarán por la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 en Toronto. El encuentro se disputará luego del atractivo choque entre Inglaterra y Croacia.

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En la previa, el conjunto africano aparece como favorito para quedarse con los tres puntos. Sin embargo, el Mundial ya ha dejado varias sorpresas en sus primeros partidos y ningún equipo puede darse el lujo de confiarse ante sus rivales.

Por el lado de Panamá, el objetivo será sumar ante un rival complicado para llegar con mejores sensaciones a los duelos posteriores frente a las potencias europeas del grupo.

Alineación de Ghana para enfrentar a Panamá

Lawrence Ati Zigi

Jonas Adjetey

Gideon Mensah

Jerome Opoku

Marvin Senaya

Caleb Yirenkyi

Antoine Semenyo

Elisha Owusu

Jordan Ayew (Capitán)

(Capitán) Kamaldeen Sulemana

Ernest Nuamah

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Alineación de Panamá para jugar con Ghana

Orlando Mosquera

César Blackman

José Córdoba

Jiovany Ramos

Carlos Harvey

Andrés Andrade

Amir Murillo

Cristian Martínez

José Luis Rodríguez (Capitán)

(Capitán) Édgar Yoel Bárcenas

Cecilio Waterman

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