Los 4 técnicos que tendría Pumas para reemplazar a Efraín Juárez

Este lunes el conjunto de Pumas dio a conocer de manera oficial la salida de Efraín Juárez como director técnico del equipo. Mediante un comunicado mencionó que en los próximos días estarían dando a conocer quién será el encargado de tomar el lugar como DT de la plantilla, pero habría varias opciones en el camino.

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Los 4 candidatos para Pumas

De acuerdo con la información de César Luis Merlo, no sólo estaría Esteban Solari entre los candidatos para tomar las riendas. Y es que también hoy fue despedido del equipo de Pachuca tras no llegar a un acuerdo con el conjunto para su renovación con la plantilla, por lo que ahora es el principal candidato para tomar las riendas.

Sin embargo, la misma fuente confirma que la escuadra universitaria se estará reuniendo con otros tres estrategas que podrían tomar el cuadro universitario. El primero de ellos sería Guillermo Vázquez, quien en esa institución tiene un gran peso, pero la afición no está muy contenta con la posibilidad de que tome al equipo después de aquella final.

La segunda opción es un hombre de toda la confianza de Antonio Sancho, Robert Dante Siboldi, aunque en su momento con Tigres se habló de algunos desacuerdos, pero el hecho de contemplarlo de nueva cuenta y ahora para Pumas, pone a pensar que entre ellos no fue el problema para que el DT se fuera de la plantilla.

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Y finalmente, Merlo comenta que la última opción es Diego Alonso, otro estratega que ya conoce la Liga MX, que es de los nombres que más suena cuando se termina una etapa en los equipos mexicanos, pero aún tendrán que reunirse con cada uno, según la fuente antes del fin de semana para decidir quién será el nuevo estratega.

En síntesis