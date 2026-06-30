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MUNDIAL 2026

¿Por qué no juega Álvaro Fidalgo en México vs. Ecuador por el Mundial 2026?

Conoce el motivo por el cual el Maguito se pierde el decisivo encuentro ante los sudamericanos.

¿Por qué no juega Álvaro Fidalgo en México vs. Ecuador por el Mundial 2026?
¿Por qué no juega Álvaro Fidalgo en México vs. Ecuador por el Mundial 2026?

Este martes, México se enfrenta ante Ecuador en el Estadio Azteca por los 16avos de final del Mundial 2026. El Tri busca cumplir con el sueño de llegar al quinto partido de la máxima cita del futbol, aunque lo hará con una ausencia que despertó gran sorpresa entre los aficionados mexicanos.

La razón por la que Álvaro Fidalgo no juega en México vs. Ecuador

Álvaro Fidalgo no será de la partida en el XI inicial que el Vasco Javier Aguirre planteó para medirse con Ecuador. El jugador del Real Betis fue titular en el primer encuentro de la Copa del Mundo y luego perdió el puesto con Luis Romo, el centrocampista de Chivas que respondió de gran manera y no regresó más a la banca de sustitutos.

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De esta manera, Fidalgo deberá aguardar su posibilidad entre los relevos y estar a disposición si Aguirre decide utilizarlo en el complemento o el tiempo extra si es que el encuentro termina igualado al final de los 90 minutos reglamentarios y avanza hacia el suplementario.

Fidalgo convirtió su primer gol en la Copa del Mundo en el último encuentro de la fase de grupos en el que México enfrentó a República Checa. En esa oportunidad, fue victoria por 3-0 y el Maguito selló el marcador final.

En síntesis

  • El mediocampista Álvaro Fidalgo (Real Betis) iniciará en el banco de suplentes de la Selección Mexicana para el duelo de eliminación directa ante Ecuador.
  • El “Vasco” Javier Aguirre optó por mantener como titular a Luis Romo (Chivas), quien se afianzó en el mediocampo tras sus buenas actuaciones en la fase de grupos.
  • Fidalgo viene de anotar el último gol en la victoria 3-0 frente a República Checa y esperará su oportunidad como revulsivo en el complemento.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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