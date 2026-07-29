Con los escasos refuerzos que llegaron y sobre todo sin fichajes que “rompen el mercado”, el cuerpo técnico de Pumas UNAM pidió mantener la base y que haya pocas salidas. En este sentido, los sondeos que llegaron después de la Copa del Mundo por jugadores titulares mantuvieron en alerta a Esteban Solari y a todo su staff.

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El principal episodio que estuvo monitoreando de cerca el entrenador ha sido el de su principal pivote. Pedro Vite recibió llamados importantes de la Premier League al regresar del Mundial, que fueron confirmados por las autoridades. Su buena actuación con su país y su rendimiento positivo en Pumas lo posicionaron en el mercado.

En un principio, la representación del jugador había presionado para una salida, por más que puertas adentro el propio futbolista no mostró voluntad de marcharse de la Liga MX. A las oficinas de Ciudad Universitaria llegaron varios sondeos de equipos grandes que consultaron condiciones, y Pumas UNAM dio el precio de cotización.

Pedro Vite, una pieza clave en Pumas [Foto: Getty]

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Sin embargo, y aunque al mercado europeo todavía le queda un mes por delante, Pumas y Pedro Vite definieron su futuro. Según Mr Offsider, fiable portal ecuatoriano con fuentes cercanas al jugador, las partes acordaron seguir seis meses más y rechazar cualquier oferta ahora. Incluso si llegan propuestas, no serán aceptadas.

El mediocampista dio el visto bueno a los dirigentes de los ‘Felinos’ para continuar en la institución y no se plantó con intención de irse, “volviéndose loco” con los interesados. Se habría puesto una promesa de venta para fin de año, pero Pedro Vite se quedaría en Pumas UNAM a disputar todo el Apertura 2026 con el primer equipo.

En esa misma línea, la cúpula de los ‘Universitarios’ espera embolsar cerca de 10 millones de dólares en diciembre al transferir al jugador de la Selección de Ecuador. Pedro Vite lo dará todo en este segundo semestre para intentar ganar el título que no se dio el campeonato pasado y seguir mostrándose a los grandes del Viejo Continente.