¿Amenazas antes de jugar contra México? Beccacece rompe el silencio sobre la Selección de Ecuador

El DT de Ecuador ya reveló lo que pasó con las supuestas amenazas de México en el Mundial.

Antes del partido que disputó México vs Ecuador, se dieron una serie de especulaciones en donde se reveló que hubo supuestas amenazas hacia los jugadores de la selección de Sebastián Beccacece. Por lo que en una entrevista después de su paso en el Mundial, el DT del conjunto ya reveló la realidad de lo sucedido.

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¿Ecuador recibió amenazas?

El estratega dejó en claro que este tipo de situaciones no son reales, que la razón verdadera por la cual perdieron ante la selección de Javier Aguirre fue precisamente porque jugaron mejor que ellos. Por esto, afirmó que no había ninguna forma de que algo así pasara, puesto que lo desmentía de manera pública.

“No, para nada, esas son situaciones que yo desmiento tajantemente, por lo menos desde mi conocimiento, de capacidad como conductor para recibir información. Esto es totalmente falso, nosotros perdimos porque México fue mejor que nosotros en el primer tiempo, porque nos superó futbolísticamente” Sebastián Beccacece

El técnico apuntó a que estamos viviendo una era en la que las redes pueden mencionar muchas situaciones, pero la mayor parte de éstas son irreales. Por la manera en la que se expresa, ha dejado clara la razón por la cual decidió salir de esta escuadra y no mantenerse más en el equipo.

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“Se generan todo este tipo de situaciones que hoy también tenemos un mundo en el que sabemos que la única certeza es que el 90% de las cosas que circulan en las redes son falsas. Eso es lo que yo siento, me parece que cuando se pierde es más fácil decir que el rival fue mejor y se termina el debate, a generar toda una situación de conspiración o teorías que no son ciertas” Sebastián Beccacece

En síntesis