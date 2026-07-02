Una particular teoría sobre el juego entre el Tri y la Tricolor por el certamen internacional en Norteamérica llegó al periodismo argentino.

En el marco de los 16avos de Final del Mundial 2026, México dio un nuevo golpe y derrotó 2-0 a Ecuador y avanzó a los Octavos de Final, donde se medirá ante Inglaterra el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Azteca de la capital mexicana.

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Sin embargo, tras el compromiso el mundo del futbol se vio convulsionado por acusaciones extrafutbolísticas. El periodista argentino Eduardo Feinmann sembró la polémica al afirmar en su programa que el plantel sudamericano habría sufrido serias intimidaciones en las horas previas al cruce disputado.

Los medios argentinos ya están hablando del narco estado mechicano ….A Ecuador lo eliminó la mafia ….el prófugo es quién lideró esa negociación pic.twitter.com/5iDh4USuVe — Full Democracia (@FullDemocracia) July 2, 2026

Así lo manifestó el comunicador: “Es bastante complicado porque parece que está confirmado de que hubo amenazas por parte de un cartel de México para los jugadores ecuatorianos. Se comunicaron con 5 jugadores, con datos específicos sobre familiares en Ecuador y en México”.

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Por otro lado, uno de sus compañeros de programa agregó un contexto que muchos han considerado relevante: “Hay muchos jugadores de Ecuador que juegan en México y por eso podrían conocer dónde viven, dónde paran, la familia, los hijos…”.

Desde Ecuador desmienten cualquier tipo de amenaza

A pesar de la repercusión que tuvieron los dichos del argentino en las plataformas digitales, la hipótesis carece actualmente de cualquier tipo de respaldo formal o documental. Ni la FIFA ni la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) emitieron comunicaciones que validen la existencia de extorsiones institucionales o individuales vinculadas con organizaciones criminales.

En el plano estrictamente deportivo y organizativo, el único reclamo formal asentado por los directivos de Ecuador ante los organizadores del torneo estuvo motivado por las conductas de la parcialidad mexicana frente al hotel de concentración del equipo.

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¿Cómo fue el ciclo de Sebastián Beccacece en Ecuador?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el ahora ex entrenador del conjunto tricolor, el argentino lo dirigió en 24 oportunidades en 2024 y 2026, en los que cosechó 9 victorias, 12 empates y solo 3 derrotas, una de ellas ante México, significando una afectividad del 54,17%.

En síntesis