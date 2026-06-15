¿Por qué no juega Edinson Cavani en Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026?

El delantero no forma parte de la lista de convocados por Marcelo Bielsa para el certamen internacional.

Edinson Cavani es otro de los históricos futbolistas que no forman parte de Uruguay en el Mundial 2026. El delantero de Boca fue durante años una pieza fundamental de la Celeste y protagonizó algunas de las etapas más exitosas de la selección junto a figuras como Luis Suárez, Diego Godín y Fernando Muslera.

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Si bien el Matador continuó su carrera profesional y siguió compitiendo en el fútbol argentino, su situación física fue un problema constante durante las últimas temporadas. Las lesiones lumbares que arrastró durante todo el año requirieron tratamientos especiales e incluso intervenciones quirúrgicas, lo que le impidió tener continuidad.

Bielsa nunca lo consideró

Sin embargo, su ausencia en la Copa del Mundo no se explica únicamente por cuestiones físicas. Cavani no juega con la selección uruguaya desde 2022 y, desde la llegada de Marcelo Bielsa, nunca volvió a ser considerado dentro del proyecto deportivo.

El entrenador argentino apostó desde el comienzo por una renovación profunda del plantel, dándoles protagonismo a futbolistas más jóvenes que venían pidiendo lugar dentro de la selección. En ese contexto, varios referentes históricos fueron perdiendo espacio.

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De esta manera, la Celeste afrontará el Mundial sin uno de sus delanteros históricos al igual que Luis Suárez, quién tampoco fue convocado a pesar de no estar retirado.

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