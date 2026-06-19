Por qué no juega Hakim Ziyech en Escocia vs. Marruecos por el Mundial 2026

Después de empatar con Brasil por 1-1 en el debut, ahora Marruecos busca lograr su primera victoria en la Copa del Mundo.

Marruecos juega este viernes 19 de junio frente a Escocia por la segunda jornada del Mundial 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Boston, más conocido como Estadio Gillette, y el juego comienza a las 16:00hs (CDMX).

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El conjunto africano viene de empatar 1-1 con Brasil en lo que fue su debut en la Copa del Mundo y ahora Marruecos es levemente el favorito para llevarse el triunfo frente a Escocia. Esta selección hizo un recambio en algunas posiciones con respecto a lo hecho en 2022 y por eso está ausente Hakim Ziyech.

El motivo de la ausencia de Hakim Ziyech

Hakim Ziyech no juega en este partido debido a que no fue convocado a la Copa del Mundo. El marroquí fue uno de los más fundamentales en el Mundial 2022 para que su selección llegue a la semifinal y termine con el cuarto puesto en Qatar.

No obstante, la carrera del zurdo talentoso ha ido en descenso luego de la Copa del Mundo 2022. Desde su salida del Chelsea en julio de 2024, Hakim Ziyech estuvo en el Galatasaray, en el Al-Duhail de Qatar y actualmente viste la playera del Wydad de Marruecos.

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Con 33 años, Hakim Ziyech convirtió 8 goles y dio 2 asistencias en tan solo 15 partidos disputados con el Wydad en la última temporada. El extremo ya está lejos de su mejor nivel y su último partido con Marruecos fue en septiembre de 2024.

Hakim Ziyech disputó un total de 64 encuentros con Marruecos, en los que anotó 25 tantos y dio 12 asistencias. El extremo es el cuarto máximo goleador en la historia del conjunto africano y quedó a 11 de Ahmed Faras, el líder en la lista.

En síntesis

Hakim Ziyech no juega frente a Escocia porque no fue convocado al Mundial.

no juega frente a Escocia porque no fue convocado al Mundial. El partido del Grupo C se disputa este sábado en el Estadio Boston.

se disputa este sábado en el Estadio Boston. El extremo de 33 años juega actualmente en el club Wydad de Marruecos.