Por qué no juega Israel Reyes el México vs Ecuador

Javier Aguirre ya reveló la lista de los 11 jugadores que salen como titulares el día de hoy ante Ecuador en busca del boleto a los Octavos de Final. Sin embargo, este es el segundo juego en donde el estratega decidió que no utilizará a Israel Reyes de arranque para este enfrentamiento en la lateral por derecha, así que iniciará desde la banca.

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La razón por la cual el día de hoy el jugador del Club América arranca desde la banca es porque el estratega sigue confiando en Jorge Sánchez en esa zona, aún cuando se ha mostrado que tiene frecuentes errores. Al final es el jugador del PAOK quien se queda con este puesto para uno de los partidos más importantes para el cuadro tricolor.

Y es que el “Vasco” ha visto que Roberto Alvarado también le es funcional en la zona defensiva, por lo que con Sánchez le basta en esa posición y sólo en caso de necesitarlo iría por Reyes. Además, hay que recalcar que Israel tiene también cualidades como defensa central y contención, por lo que en caso de requerir a alguien más lo utilizaría ahí.

En síntesis

El estratega Javier Aguirre reveló la alineación titular de México para enfrentar al conjunto de Ecuador.

reveló la alineación titular de México para enfrentar al conjunto de Ecuador. El lateral Jorge Sánchez iniciará como titular en la banda derecha del conjunto mexicano hoy.

iniciará como titular en la banda derecha del conjunto mexicano hoy. El futbolista Israel Reyes comenzará el partido desde la banca por segundo juego consecutivo.