¿Por qué no juega Jhon Durán en Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?

La Selección Colombia hará su debut oficial en el Mundial 2026 este martes desde las 20:00 hs de la Ciudad de México frente a Uzbekistán, en un encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo K. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo buscará comenzar con el pie derecho y aprovechar una oportunidad inmejorable para posicionarse en lo más alto de la zona.

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El empate de Portugal ante República Democrática del Congo en el otro partido del grupo fue una gran noticia para los cafeteros. Si Colombia consigue los tres puntos ante Uzbekistán, quedará como líder en solitario y dará un paso importante en su objetivo de avanzar a la siguiente ronda del certamen.

Sin embargo, entre los aficionados colombianos existe una pregunta recurrente en la previa: ¿por qué no está Jhon Jáder Durán en la Copa del Mundo? El delantero de apenas 22 años era considerado hace poco tiempo una de las grandes promesas del futbol colombiano en Europa, pero su presente futbolístico está lejos de aquel nivel que despertó el interés de varios clubes importantes.

Durán pasó por el Aston Villa y posteriormente fue transferido al Al-Nassr de Arabia Saudita. Más tarde fue cedido al Fenerbahçe y al Zenit, aunque no logró consolidarse ni adaptarse plenamente en ninguno de esos equipos. La falta de continuidad y rendimiento terminó afectando sus posibilidades de mantenerse dentro de la consideración de la Selección Colombia.

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El motivo por el que Jhon Durán no fue convocado por Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo dejó en claro que la ausencia de Jhon Durán no responde a problemas personales ni disciplinarios. El entrenador explicó en una entrevista con RCN Televisión que la decisión fue exclusivamente futbolística: “A Jhon Jáder lo vemos todos los partidos cuando juega. Está jugando menos, cambió de club y le ha costado la adaptación. Lo estamos siguiendo de cerca“, aseguró el seleccionador colombiano.

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