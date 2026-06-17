El talentoso volante de Benfica no será titular esta noche en el retorno de la 'Tricolor' a la Copa y hace ruido.

Nestor Lorenzo confirmó la formación de Selección de Colombia para salir al campo de juego del Estadio Azteca a disputar su primer compromiso en el Mundial 2026. Un nuevo representante de Sudamérica inicia su recorrido, y buscará dejar bien en alto al continente, cuando enfrente a Uzbekistán en la continuidad del Grupo K.

Publicidad

Dentro de los elegidos por el entrenador, aparece una modificación que tomó por sorpresa a muchos fanáticos ajenos a la ‘Tricolor’: Richard Ríos no será titular esta noche. El mediocampista que supo ser figura con la camiseta de Colombia en torneos anteriores, esta vez no arrancará la Copa del Mundo como un indiscutido en el equipo.

El talentoso volante del Benfica no integra el once inicial del seleccionado de CONMEBOL para el debut, por una determinación exclusivamente estratégica del cuerpo técnico. El DT ha mencionado en las ruedas de prensa previas al Mundial 2026 que armaría los equipos en base a actualidad y no por nombre, y a eso obedece la decisión.

Richard Ríos, marginado por Lorenzo para el estreno [Foto: Getty]

Publicidad

A la hora de diseñar el mediocampo para medirse ante Uzbekistán, el staff se inclinó por el doble pivote Jefferson Lerma-Gustavo Puerta en lugar de Richard Ríos. El habilidoso futbolista del elenco portugués firmó planilla y estará entre las alternativas del banco de suplentes, y puede hacer su ingreso en Colombia en el transcurso del partido.

Con Richard Ríos como revulsivo, esta es la alineación confirmada de Colombia para verse las caras ante Uzbekistán por la jornada 1 del Grupo K del Mundial 2026: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; John Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez.

Los números de Richard Ríos antes del Mundial 2026 con Colombia:

En la última temporada en su club, Richard Ríos disputó un total de 46 partidos entre todas las competencias, con un saldo de 8 goles y 6 asistencias. En la Liga de Portugal aportó 5 tantos y 4 pases-gol en 27 juegos. En la Taca de Portugal aportó 2 tantos en 3 juegos. En la Allianz Cup aportó 1 pase-gol en 2 juegos. En la Supercopa de Portugal sumó 1 juego sin tanto ni pase-gol. En la Champions League aportó 1 tanto y 1 pase-gol en 12 juegos.