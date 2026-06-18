¡Lo festeja el país y el continente! En un Estadio Akron a rebalsar de aficionados, México le ganó a Corea del Sur y sacó pasaje a dieciseisavos de final en una noche inolvidable. Tras un primer tiempo muy trabado y sin fluidez de juego, en el segundo el ‘Tri’ golpeó en el momento justo y cerró el partido con la mínima diferencia a su favor.

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Con su triunfo ajustado ante el elenco asiático, la Selección Mexicana se convirtió en el primer clasificado a la próxima ronda del Mundial 2026. El anfitrión del torneo hizo los deberes, ganó sus dos partidos disputados, se quedó con el Grupo A y aseguró su lugar en la fase final. El combinado nacional sigue a paso firme en la competencia.

La victoria y el boleto a 16avos de México no solo fue celebrado a todo trapo por la fanaticada local: en el extranjero también se gritó por el ‘Tri’ y por la Copa del Mundo. Hace instantes, se hizo viral la reacción de Speed al gol de Luis Romo ante Corea del Sur. El popular streamer gritó eufóricamente la calificación del equipo del Vasco Aguirre.

🚨| BREAKING: Speed reacts to MEXICO GOAL against South Korea to take the lead 🤯



"VIVA MEXICO!" 🔥🇲🇽 pic.twitter.com/98pGhojeRY — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) June 19, 2026

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El influencer norteamericano vivió el partido junto a fanáticos mexicanos en Houston, en los Estados Unidos, y luego se fueron todos a celebrar a un bar en las inmediaciones. Junto a su equipo de trabajo, estuvieron en vivo con la cobertura completa desde uno de los puntos de encuentro donde una pantalla gigante transmitía el juego del Mundial 2026.

Cuando el árbitro señaló el pitazo final del encuentro entre el ‘Tri’ y Corea del Sur, Speed tomó una bandera de México y la alzó bien alto, mostrándosela al mundo. Luego, estuvo varios minutos con la bandera puesta en su cuerpo, mientras conversaba con los aficionados. Un clima muy agradable en el streaming del reconocido personaje público de apenas 21 años.

🚨| WATCH: Speed reacts to Mexico's win over South Korea at the World Cup while celebrating with Mexican fans at a random bar in Houston 😭🇲🇽🔥 pic.twitter.com/2J5bMKdJij — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) June 19, 2026

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En el post partido, los simpatizantes mexicanos presentes le convidaron a Speed algunas propuestas gastronómicas del país. De lo probado, el streamer quedó encantado con los tacos, quedando extasiado y pidiendo más. Además, prometió que en el mediano plazo hará una gira que contemplará a México, para volver a comer los locales y además visitar un país que le atrae mucho.