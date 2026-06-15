¿Por qué no juega Lamine Yamal en España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

La figura de Barcelona brilla por su ausencia en la alineación de La Roja para debutar con los Tiburones Azules en la Copa del Mundo. Conoce el motivo.

La Selección de España hace su primera presentación en el Mundial 2026 desde las 10:00 hs (CDMX) ante Cabo Verde por el H en el Estadio Atlanta. La Roja es firme candidata a quedarse con el trofeo y gran parte de ese favoritismo se explica en la figura de Lamine Yamal. Sin embargo, la estrella de Barcelona no aparece en la alineación titular.

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Con tan solo 18 años, Yamal ya es el jugador más peligroso de España y todas las miradas están puestas en él, ya que se trata de su primera Copa del Mundo. No obstante, para decepción de muchos aficionados, no comenzará el partido de este lunes 15 de junio.

Lamine Yamal no comenzará el Mundial 2026 como titular (Getty Images)

¿Por qué Lamine Yamal no juega ante Cabo Verde?

La razón por la que Lamine Yamal no aparece en la alineación titular de España para enfrentar a Cabo Verde en el primer partido del Grupo H del Mundial tiene que ver con una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió el 22 de abril en un partido entre Barcelona y Celta de Vigo.

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Este mismo inconveniente físico le hizo perderse la última recta de la temporad 2025-26 con el Barça y Luis de la Fuente -seleccionador de La Roja- prefirió no arriesgarlo en el debut. Ahora bien, se espera que sume algunos minutos en el segundo tiempo.

En síntesis