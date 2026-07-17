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Mundial 2026

Vozinha, figura en Cabo Verde en el Mundial 2026, podría ser refuerzo de Colo-Colo de Chile

El experimentado guardameta caboverdiano podría jugar en un equipo importante de Sudamérica tras lucirse en el certamen internacional.

Vozinha podría jugar en un equipo importante de Sudamérica
© Getty ImagesVozinha podría jugar en un equipo importante de Sudamérica

El Mundial 2026 llega a su fin y, más allá de que será recordado por el campeón, sea España o Argentina, no caben dudas que una de las grandes sensaciones que quedarán para la posteridad fue la histórica participación de Cabo Verde en el torneo.

Sin dudas, una de las figuras de los Tiburones Azules en el torneo fue el portero Vozinha. Con 40 años se lució ante todos los rivales y esto le abrió la posibilidad de dar el salto a una liga de elite tras queda en libertad de acción en Chaves de Portugal.

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El equipo con el que negocia ahora es Colo-Colo de Chile, equipo sudamericano campeón de la Copa Libertadores y considerado el equipo más grande de aquel país. En las últimas horas, el periodista Germán García Grova reconoció la negociación.

El comunicador lo comunicó en un posteo en ‘X’, ex Twitter, donde aseveró que hay una contraoferta del arquero y que se espera una resolución en el corto plazo. Además, también recalcó que el futbolista está entusiasmado de llegar a la institución.

Cabe recordar que el debutante cuadro africano fue un dolor de cabeza para las gigantes. Y es que en la Fase de Grupos terminó segunda en el Grupo H tras empatar 0-0 ante España, 2-2 ante Uruguay y 0-0 ante Arabia Saudita. En tanto, en 16avos de Final termina cayendo ante Argentina por 3-2 en el tiempo extra.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Vozinha en Chaves?

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En lo que respecta a la actividad del portero en el último curso, fue parte de 19 compromisos con Chaves en la Segunda División de Portugal, siendo titular en todos. Redcibió 23 goles y mantuvo la valla invicta en 6 ocasiones. Ahora, el jugador buscará dar un salto de calidad en su carrera.

En síntesis

  • Vozinha: arquero de Cabo Verde de 40 años, negocia llegar a Colo-Colo.
  • Colo-Colo: recibió una contraoferta del portero, quien quedó libre del Chaves de Portugal.
  • Cabo Verde: empató con España, Uruguay y Arabia Saudita, cayendo en 16avos ante Argentina.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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