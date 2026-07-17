El Mundial 2026 llega a su fin y, más allá de que será recordado por el campeón, sea España o Argentina, no caben dudas que una de las grandes sensaciones que quedarán para la posteridad fue la histórica participación de Cabo Verde en el torneo.

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Sin dudas, una de las figuras de los Tiburones Azules en el torneo fue el portero Vozinha. Con 40 años se lució ante todos los rivales y esto le abrió la posibilidad de dar el salto a una liga de elite tras queda en libertad de acción en Chaves de Portugal.

El equipo con el que negocia ahora es Colo-Colo de Chile, equipo sudamericano campeón de la Copa Libertadores y considerado el equipo más grande de aquel país. En las últimas horas, el periodista Germán García Grova reconoció la negociación.

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El comunicador lo comunicó en un posteo en ‘X’, ex Twitter, donde aseveró que hay una contraoferta del arquero y que se espera una resolución en el corto plazo. Además, también recalcó que el futbolista está entusiasmado de llegar a la institución.

Cabe recordar que el debutante cuadro africano fue un dolor de cabeza para las gigantes. Y es que en la Fase de Grupos terminó segunda en el Grupo H tras empatar 0-0 ante España, 2-2 ante Uruguay y 0-0 ante Arabia Saudita. En tanto, en 16avos de Final termina cayendo ante Argentina por 3-2 en el tiempo extra.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Vozinha en Chaves?

En lo que respecta a la actividad del portero en el último curso, fue parte de 19 compromisos con Chaves en la Segunda División de Portugal, siendo titular en todos. Redcibió 23 goles y mantuvo la valla invicta en 6 ocasiones. Ahora, el jugador buscará dar un salto de calidad en su carrera.

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En síntesis