El Mundial 2026 llega a su fin y, más allá de que será recordado por el campeón, sea España o Argentina, no caben dudas que una de las grandes sensaciones que quedarán para la posteridad fue la histórica participación de Cabo Verde en el torneo.

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Sin dudas, una de las figuras de los Tiburones Azules en el torneo fue el portero Vozinha. Con 40 años se lució ante todos los rivales y esto le abrió la posibilidad de dar el salto a una liga de elite tras queda en libertad de acción en Chaves de Portugal. Colo-Colo de Chile avanzó por el jugador y se quedó con el arquero.

Más allá del impacto de la noticia, el futbolista podría sufrir un curioso revés con el que están lidiando. Y es que resulta que el guardameta no podría llevar el apodo ‘Vozinha’ en su jersey, debido a que el reglamento del futbol chileno lo impide.

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El reglamento del futbol chileno, en su artículo 36, se estipula que “no se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres” en las playeras de los futbolistas, algo que podría ser un inconveniente. Esto es un problema para Vozinha ya que no es nombre real, sino que se llama Josimar Dias.

Según Teletrece, el Cacique ya solicitó un permiso especial a la Liga Chilena para que hagan una excepción y pueda llevarlo. En diálogo con DSports, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, confirmó que “eso se va a analizar con el departamento legal”, por lo que no hay nada definitivo aún.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Vozinha en Chaves?

En lo que respecta a la actividad del portero en el último curso, fue parte de 19 compromisos con Chaves en la Segunda División de Portugal, siendo titular en todos. Redcibió 23 goles y mantuvo la valla invicta en 6 ocasiones. Ahora, el jugador buscará dar un salto de calidad en su carrera.

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En síntesis