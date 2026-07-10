El Tri podría disputar un encuentro amistoso ante la sorpresa del certamen internacional en Norteamérica de cara a la preparación al torneo continental.

Si bien no terminó de disputarse la edición 2026 de la Copa del Mundo, en las oficinas de FIFA ya se empiezan a delinear algunas decisiones importantes de cara al futuro de México en cuanto a su agenda internacional de cara a la preparación de la Copa Oro 2027.

Publicidad

Y es que acorde a la información brindada por el portal 365Scores, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) estaría trabajando en un amistoso para disputar ante Cabo Verde en el Estadio Azteca a modo de pruebas para el certamen continental del próximo año.

¡¡MÉXICO CONTRA LA REVELACIÓN!! 🚨🇨🇻



David Medrano informa que la FMF ya prepara una invitación para que Cabo Verde dispute un partido amistoso ante México a mediados de agosto en el ESTADIO AZTECA 🇲🇽🏟️



📌 El encuentro serviría como preparación para la Copa Oro y buscarían que… pic.twitter.com/lvhl2SFpYZ — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) July 10, 2026

Así lo manifestaron: “David Medrano informa que la FMF ya prepara una invitación para que Cabo Verde dispute un partido amistoso ante México a mediados de agosto en el ESTADIO AZTECA. El encuentro serviría como preparación para la Copa Oro y buscarían que viaje la plantilla estelar, incluida su gran figura, el arquero VOZINHA“.

Publicidad

Cabe recordar que en agosto no hay ventanas internacionales oficiales de FIFA ya que le primera tras la actual Copa del Mundo será en septiembre. De todas formas, se pueden organizar partidos por fuera de estas ventanas, tal como gizo el Tri en enero y febrero. Eso sí, esos partidos por fuera del calendario oficial no cuentan para el Ranking FIFA.

¿Cómo fue el Mundial 2026 de Cabo Verde?

Cabe recordar que los Tiburones Azules llegaron como una de los equipos más novedosos ya que realizó su debut en un Mundial en este 2026 y sorprendió a todos los futboleros desde su primer partido hasta su despedida. Primer empató 0-0 conta España, luego igualó 2-2 ante Uruguay y cerró el Grupo I con otro empate 0-0 ante Arabia Saudita. En 16avos de Final se plantó de igual a igual ante Argentina más allá que terminó cayendo 3-2 en el tiempo extra.

En síntesis

Amistoso México vs Cabo Verde se planea para mediados de agosto.

se planea para mediados de agosto. Estadio Azteca albergaría este encuentro preparatorio para la Copa Oro 2027.

albergaría este encuentro preparatorio para la Copa Oro 2027. El arquero Vozinha viajaría con la plantilla estelar según David Medrano.