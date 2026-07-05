Luego de las victorias de Marruecos ante Canadá y Francia contra Paraguay, HOY domingo 5 de julio se disputarán más partidos correspondientes a los Octavos de Final del Mundial 2026. Y entre ellos está el duelo que protagonizarán Brasil y Noruega, en el MetLife Stadium de Nueva York, desde las 14:00 horas (CDMX).
Como sucedió en todos los juegos que disputó La Canarinha en este campeonato, Neymar Jr. no será titular. Carlo Ancelotti no incluyó al delantero de Santos en la alineación inicial, a pesar de que informó que su dirigido ya está totalmente recuperado de la lesión muscular en la pantorrilla derecha.
Neymar esperará minutos en el segundo tiempo contra Noruega (Getty Images)
“Neymar puede jugar 90 minutos… y puede jugar con Vinicius Jr”, comentó el estratega italiano, ayer durante la conferencia de prensa previa al partido ante los nórdicos. De todos modos, se espera que el entrenador con pasado en Real Madrid lo tenga en importante consideración para el segundo tiempo del juego.
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¿Quién clasificará a Cuartos de Final del Mundial 2026?
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La alineación de Brasil para enfrentar a Noruega
- Alisson Becker
- Danilo
- Gabriel Magalhaes
- Marquinhos
- Douglas Santos
- Casemiro
- Bruno Guimaraes
- Rayan
- Matheus Cunha
- Gabriel Martinelli
- Vinícius Júnior
- DT: Carlo Ancelotti
Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Brasil vs. Noruega por los octavos de final según la IA
En síntesis
- Brasil y Noruega jugarán hoy a las 14:00 horas en el MetLife Stadium.
- Neymar Jr. no será titular hoy tras recuperarse de su lesión muscular.
- Carlo Ancelotti definió la alineación titular de Brasil liderada por Vinícius Júnior.