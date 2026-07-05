Neymar Jr. ya está recuperado, pero Carlo Ancelotti eligió otra opción para iniciar el partido de Brasil contra Noruega en Nueva York.

Luego de las victorias de Marruecos ante Canadá y Francia contra Paraguay, HOY domingo 5 de julio se disputarán más partidos correspondientes a los Octavos de Final del Mundial 2026. Y entre ellos está el duelo que protagonizarán Brasil y Noruega, en el MetLife Stadium de Nueva York, desde las 14:00 horas (CDMX).

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Como sucedió en todos los juegos que disputó La Canarinha en este campeonato, Neymar Jr. no será titular. Carlo Ancelotti no incluyó al delantero de Santos en la alineación inicial, a pesar de que informó que su dirigido ya está totalmente recuperado de la lesión muscular en la pantorrilla derecha.

Neymar esperará minutos en el segundo tiempo contra Noruega (Getty Images)

“Neymar puede jugar 90 minutos… y puede jugar con Vinicius Jr”, comentó el estratega italiano, ayer durante la conferencia de prensa previa al partido ante los nórdicos. De todos modos, se espera que el entrenador con pasado en Real Madrid lo tenga en importante consideración para el segundo tiempo del juego.

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Encuesta¿Quién clasificará a Cuartos de Final del Mundial 2026? ¿Quién clasificará a Cuartos de Final del Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

La alineación de Brasil para enfrentar a Noruega

Alisson Becker

Danilo

Gabriel Magalhaes

Marquinhos

Douglas Santos

Casemiro

Bruno Guimaraes

Rayan

Matheus Cunha

Gabriel Martinelli

Vinícius Júnior

DT: Carlo Ancelotti

En síntesis